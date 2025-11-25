Logo TVN24
Śnieg i roztopy. Ostrzeżenia IMGW są w mocy. Mają aż drugi stopień

Zima, śnieg, noc, pługopiaskarka, pług
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju odwilż może doprowadzić do gwałtownych roztopów. W wielu rejonach znów zacznie padać śnieg, miejscami intensywnie - w niektórych województwach w mocy są alerty drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie pogoda będzie szczególnie groźna.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;
  • opolskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, wrocławskim, oławskim, oleśnickim, milickim;
  • małopolskim, w powiecie tatrzańskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, krotoszyńskim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, jarocińskim, tureckim, kolskim, konińskim, Konin, słupeckim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: włocławskim, Włocławek, radziejowskim, mogileńskim, inowrocławskim, aleksandrowskim, toruńskim, Toruń, lipnowskim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, brodnickim;
  • łódzkim, w powiatach: wieluńskim, wieruszowskim, sieradzkim, poddębickim, łęczyckim, kutnowskim;
  • mazowieckim, w powiatach: gostynińskim, płockim, Płock, sierpeckim, żuromińskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami: piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim, elbląskim, Elbląg, braniewskim.

Prognozowane opady śniegu miejscami spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 20 do 25 centymetrów, natomiast w górach - do 30 centymetrów.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy, w zależności od miejsca, w przedziale czasowym od północy w środę do godziny szóstej rano w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - roztopy

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi roztopami obowiązują w województwach:

  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, jasielskim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, tarnowskim, Tarnów, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, bocheńskim, wielickim, myślenickim, suskim, wadowickim;
  • śląskim, w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza i okresami opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie 1-4 stopnie Celsjusza. Spadnie od 5 do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia w woj. śląskim i na zachodzie woj. małopolskiego wygasną o północy, a w pozostałych powiatach - o godz. 18 w środę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: nowotarskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim;
  • śląskim, wszędzie tam, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia;
  • łódzkim, we wszystkich powiatach, które nie zostały objęte pomarańczowymi alarmami;
  • mazowieckim, w powiatach: żyrardowskim, grodziskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, nowodworskim, płońskim, pułtuskim, ciechanowskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim;
  • podlaskim, w powiatach: łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim, monieckim, augustowskim, sejneńskim, suwalskim, Suwałki;
  • warmińsko-mazurskim, wszędzie tam, gdzie nie obowiązują pomarańczowe alarmy;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: żnińskim, nakielskim, bydgoskim, Bydgoszcz, chełmińskim, świeckim, kwidzyńskim, elbląskim, Elbląg, braniewskim, sztumskim, piskim, oleckim, gołdapskim, ełckim;
  • wielkopolskim, w powiatach: rawickim, gostyńskim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, śremskim, poznańskim, Poznań, średzkim, wrzesińskim, gnieźnieńskim, wągrowieckim;
  • dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, bolesławieckim, legnickim, złotoryjskim, polkowickim, głogowskim, średzkim, trzebnickim, świdnickim, jaworskim, Wrocław, wołowskim, lubińskim, górowskim, wschowskim.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy, w zależności od miejsca, w przedziale czasowym od północy w środę do godziny ósmej rano w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: jzb/ast

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

