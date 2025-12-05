Logo TVN24
Tu pogoda sprawi kłopoty. IMGW ostrzega

Mgły w Polsce
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed niebezpieczną aurą. W kilku województwach spodziewane są mgły, które znacznie ograniczą widzialność. Sprawdź, gdzie szczególnie trzeba będzie uważać na drogach.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;
  • śląskim, w powiatach: bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, poza powiatami: olkuskim, tarnowskim, Tarnów, tatrzańskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: jędrzejowskim, kieleckim, Kielce, pińczowskim, kazimierskim, buskim, staszowskim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W tych miejscach prognozuje się mgły, lokalnie gęste, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.

W województwie dolnośląskim ostrzeżenia obowiązują od godziny 22 w piątek do godz. 9 w sobotę. Na pozostałym obszarze alarmy są ważne od godz. 23 w piątek do godz. 10 w sobotę.

Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock

