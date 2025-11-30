Ostrzeżenia IMGW. Prawie cała Polska na żółto

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- wielkopolskim, poza powiatami na zachodzie;
- łódzkim;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- dolnośląskim, poza powiatami na zachodzie i północnym zachodzie;
- opolskim;
- śląskim;
- świętokrzyskim;
- małopolskim;
- lubuskim, w powiatach: wschowskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, żagańskim;
- podkarpackim.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.
W środkowej części województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego ostrzeżenia będą ważne do godz. 4 w poniedziałek, na Ziemi Lubuskiej wygasną o północy, a w pozostałych regionach o godz. 9.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
