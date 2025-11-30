Ostrzeżenia IMGW. Prawie cała Polska na żółto

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: człuchowskim, chojnickim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

wielkopolskim , poza powiatami na zachodzie;

łódzkim ;

mazowieckim ;

lubelskim ;

dolnośląskim , poza powiatami na zachodzie i północnym zachodzie;

opolskim ;

śląskim ;

świętokrzyskim ;

małopolskim ;

lubuskim , w powiatach: wschowskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, żagańskim;

podkarpackim.

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.

W środkowej części województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego ostrzeżenia będą ważne do godz. 4 w poniedziałek, na Ziemi Lubuskiej wygasną o północy, a w pozostałych regionach o godz. 9.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP