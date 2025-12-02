IMGW ostrzega. Od rana trudne warunki na drogach

Prognoza na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim , w powiatach: augustowskim, sejneńskim, suwalskim, grajewskim, łomżyńskim, kolneńskim;

pomorskim , w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, człuchowskim, bytowskim, chojnickim;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim , we wschodniej połowie województwa;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim , w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim;

małopolskim , w powiatach: tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim, wielickim, proszowickim, krakowskim, Kraków, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, nowotarskim;

śląskim , poza powiatami znajdującymi się na południu województwa;

opolskim ;

dolnośląskim, poza jego wschodnią i północno-wschodnią częścią.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 10 we wtorek.

01 meteo imgw.jpg Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP