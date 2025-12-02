IMGW ostrzega. Od rana trudne warunki na drogach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim, w powiatach: augustowskim, sejneńskim, suwalskim, grajewskim, łomżyńskim, kolneńskim;
- pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, człuchowskim, bytowskim, chojnickim;
- kujawsko-pomorskim;
- wielkopolskim, we wschodniej połowie województwa;
- łódzkim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim;
- małopolskim, w powiatach: tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim, wielickim, proszowickim, krakowskim, Kraków, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, nowotarskim;
- śląskim, poza powiatami znajdującymi się na południu województwa;
- opolskim;
- dolnośląskim, poza jego wschodnią i północno-wschodnią częścią.
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 10 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: jzb
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa