Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Gołoledź w Polsce. Utrudnienia na kolei i lotnisku

Utrudnienia w ruchu pociągów
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Gołoledź w Polsce. Od poniedziałkowego poranka warunki atmosferyczne powodują utrudnienia w transporcie kolejowym. W zachodniej Polsce odwołano niektóre połączenia. Rano problemy występowały także na lotnisku w Poznaniu.

W poniedziałek nad Polską przechodzi strefa opadów marznących. Miejscami spodziewana jest gołoledź, a ślisko może być do godzin wieczornych. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia i alerty RCB.

Radar opadów marznących. Tu nie da się chodzić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Radar opadów marznących. Tu nie da się chodzić

Gołoledź. Problemy PKP

Marznący deszcz dał się we znaki na kolei. PKP Intercity poinformowało, że w zachodniej części kraju pociągi kursują z bardzo dużymi opóźnieniami lub mogą zostać odwołane. Wstrzymano ruch pociągów w obu kierunkach na odcinkach Poznań Główny - Frankfurt nad Odrą, Poznań Główny - Wrocław Główny i Rzepin - Szczecin Główny.

Warunki pogodowe i oblodzenie sieci trakcyjnej spowodowały w poniedziałek także utrudnienia w kursowaniu pociągów. Wstrzymano ruch m.in. na odcinkach linii nr 273 Wrocław-Szczecin oraz LK351 Poznań - poinformował zarządca infrastruktury, PKP PLK.

- Ze względu na trudne warunki zimowe występują zmiany w ruchu pociągów, powodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej. Obecnie wstrzymany jest ruch na linii kolejowej nr 273 Wrocław-Szczecin na odcinku Kowalów-Szczecin Port Centralny, LK 351 Poznań-Szczecin, na odcinku Stargard-Szczecin Dąbie - przekazał rzecznik prasowy spółki PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Dodatkowo wstrzymano kursowanie pociągów na LK401 Świnoujście-Szczecin, na odcinku od Świnoujście do stacji Szczecin Dąbie oraz na LK404 Szczecinek-Białogard, na odcinku Białogard-Kołobrzeg. Pozostałe linie są przejezdne, jednak pociągi mogą być opóźnione.

Utrudnienia w ruchu pociągów w poniedziałek, godz. 12
Utrudnienia w ruchu pociągów w poniedziałek, godz. 12
Źródło: portalpasazera.pl

Utrudnienia na lotnisku w Poznaniu

Opady marznące doprowadziły do utrudnień w porcie lotniczym Poznań-Ławica. Jak poinformował Mateusz Majchrzycki z TVN24, który był na lotnisku przed godziną 7, było tam bardzo ślisko, a pojazdy techniczne miały problem z poruszaniem się po płycie.

- Sytuacja jest faktycznie bardzo trudna. Od północy, godziny pierwszej w Poznaniu są opady marznącego deszczu, błyskawicznie powodujące gołoledź. To jest sytuacja, w której bardzo trudno jest doprowadzić lotnisko do stanu, by samoloty mogły startować i lądować - powiedział tuż przed godziną 7 Marcin Wesołek, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Około godziny 12 Wesołek potwierdził, że poranne utrudnienia się zakończyły. Lotnisko działa, lądowania odbywają się punktualnie, a odloty są nieznacznie opóźnione z uwagi na konieczność odladzania samolotów.

Gołoledź na lotnisku Poznań-Ławica
Gołoledź na lotnisku Poznań-Ławica
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: ast,kp

Źródło: PKP, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
Lodowica. Ponad połowa Polski zagrożona
Prognoza
Opady marznące nad Polską
Radar opadów marznących. Tu nie da się chodzić
Prognoza
Zimowa burza w Nowym Jorku
Potężny atak zimy. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Szczecin pod lodem
Polska pokryta lodem na waszych zdjęciach
Polska
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Alert RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu".
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
W wielu miejscach przyda się parasol
Prognoza
Śnieg w Nowym Jorku
Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku
Świat
Śnieżyce w stanie Maryland - trudne warunki na drogach
Pierwsze ofiary śmiertelne śnieżycy. 900 tysięcy domów bez prądu
Świat
Noc mgła Polska
W nocy będzie pochmurno i mgliście
Prognoza
Krynica-Zdrój
W Krynicy-Zdrój czeka uczta dla ciała i dla ducha
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Rzeki zamarzają od wschodu po zachód. Niektóre pierwszy raz od lat
Polska
Gołoledź, opady marznące, noc
Uwaga! Czeka nas pogoda dynamiczna i potencjalnie bardzo niebezpieczna
Prognoza
Ameba Naegleria fowleri
Wolno żyjące ameby stanowią coraz większe zagrożenie
Nauka
Gołoledź, zima
Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą losy mroźnego wyżu
Prognoza
Osuwisko
Szukają zaginionych pod masą błota. Wznowiono działania
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Deszcz ze śniegiem
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne
Prognoza
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
Świat
Śnieg, zima, noc
Nocą w części kraju rozwiną się mgły
Prognoza
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać
Świat
Na torosach na plaży w Mikoszewie poślizgnął się 17-latek
17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie
Polska
Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój to idealne miejsce na ferie zimowe
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Będzie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem
Mróz odpuści, ale nie na długo
Prognoza
wosp
Najnowsza pogoda na finał WOŚP
Prognoza
Oblodzenia, opady marznące
Alert RCB. "Ogranicz podróże"
Polska
Służby dowożą zapasy ludziom uwięzionym na przełęczy Shibar w Afganistanie
Dziesiątki ofiar śmiertelnych, setki uszkodzonych domów
Świat
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
Świat
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom