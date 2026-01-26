Gołoledź w Polsce. Utrudnienia na kolei i lotnisku

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

W poniedziałek nad Polską przechodzi strefa opadów marznących. Miejscami spodziewana jest gołoledź, a ślisko może być do godzin wieczornych. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia i alerty RCB.

Gołoledź. Problemy PKP

Marznący deszcz dał się we znaki na kolei. PKP Intercity poinformowało, że w zachodniej części kraju pociągi kursują z bardzo dużymi opóźnieniami lub mogą zostać odwołane. Wstrzymano ruch pociągów w obu kierunkach na odcinkach Poznań Główny - Frankfurt nad Odrą, Poznań Główny - Wrocław Główny i Rzepin - Szczecin Główny.

Warunki pogodowe i oblodzenie sieci trakcyjnej spowodowały w poniedziałek także utrudnienia w kursowaniu pociągów. Wstrzymano ruch m.in. na odcinkach linii nr 273 Wrocław-Szczecin oraz LK351 Poznań - poinformował zarządca infrastruktury, PKP PLK.

- Ze względu na trudne warunki zimowe występują zmiany w ruchu pociągów, powodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej. Obecnie wstrzymany jest ruch na linii kolejowej nr 273 Wrocław-Szczecin na odcinku Kowalów-Szczecin Port Centralny, LK 351 Poznań-Szczecin, na odcinku Stargard-Szczecin Dąbie - przekazał rzecznik prasowy spółki PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Dodatkowo wstrzymano kursowanie pociągów na LK401 Świnoujście-Szczecin, na odcinku od Świnoujście do stacji Szczecin Dąbie oraz na LK404 Szczecinek-Białogard, na odcinku Białogard-Kołobrzeg. Pozostałe linie są przejezdne, jednak pociągi mogą być opóźnione.

Utrudnienia w ruchu pociągów w poniedziałek, godz. 12 Źródło: portalpasazera.pl

Utrudnienia na lotnisku w Poznaniu

Opady marznące doprowadziły do utrudnień w porcie lotniczym Poznań-Ławica. Jak poinformował Mateusz Majchrzycki z TVN24, który był na lotnisku przed godziną 7, było tam bardzo ślisko, a pojazdy techniczne miały problem z poruszaniem się po płycie.

- Sytuacja jest faktycznie bardzo trudna. Od północy, godziny pierwszej w Poznaniu są opady marznącego deszczu, błyskawicznie powodujące gołoledź. To jest sytuacja, w której bardzo trudno jest doprowadzić lotnisko do stanu, by samoloty mogły startować i lądować - powiedział tuż przed godziną 7 Marcin Wesołek, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Około godziny 12 Wesołek potwierdził, że poranne utrudnienia się zakończyły. Lotnisko działa, lądowania odbywają się punktualnie, a odloty są nieznacznie opóźnione z uwagi na konieczność odladzania samolotów.

Gołoledź na lotnisku Poznań-Ławica Źródło: TVN24