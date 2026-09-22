Prognoza Gdzie jest burza? Może padać grad Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, we wtorek na obszarze Polski występują rozproszone, ale liczne komórki konwekcyjne w postaci chmur Cumulus congestus i Cumulonimbus. Lokalnie pojawiają się wyładowania.

Gdzie jest burza?

Około godziny 15.45 grzmi w województwach:

mazowieckim , w rejonie Sierpca;

łódzkim, w okolicach Strykowa i Brzezin.

Burze są słabe, towarzyszą im intensywne opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy (lokalnie 15 l/mkw.) oraz porywy wiatru sięgające 50-60 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad.

Mapa i radar burz