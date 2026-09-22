Gdzie jest burza? Może padać grad
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, we wtorek na obszarze Polski występują rozproszone, ale liczne komórki konwekcyjne w postaci chmur Cumulus congestus i Cumulonimbus. Lokalnie pojawiają się wyładowania.
Gdzie jest burza?
Około godziny 15.45 grzmi w województwach:
- mazowieckim, w rejonie Sierpca;
- łódzkim, w okolicach Strykowa i Brzezin.
Burze są słabe, towarzyszą im intensywne opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy (lokalnie 15 l/mkw.) oraz porywy wiatru sięgające 50-60 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl