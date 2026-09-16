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Prognoza

Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnym województwie

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Chmury burzowe
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: freedomnaruk/Shutterstock
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Gdzie jest burza? W środę 16.09 w części kraju grzmi. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak opisuje nasz synoptyk Damian Zdonek, burze pojawiające się w środę na południowym zachodzie Polski są związane ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego.

Gdzie jest burza?

Około godziny 16.30 grzmi w województwach:

  • dolnośląskim, w okolicach Chojnowa;
  • wielkopolskim, w rejonie Wschowy, Góry, Leszna i Śmigla.

Burze są słabe i umiarkowane, towarzyszą im opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr rozpędzający się do 50-70 kilometrów na godzinę. Może padać mały grad.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaburzepogoda
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