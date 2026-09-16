Prognoza Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnym województwie Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: freedomnaruk/Shutterstock

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Jak opisuje nasz synoptyk Damian Zdonek, burze pojawiające się w środę na południowym zachodzie Polski są związane ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego.

Gdzie jest burza?

Około godziny 16.30 grzmi w województwach:

dolnośląskim , w okolicach Chojnowa;

wielkopolskim, w rejonie Wschowy, Góry, Leszna i Śmigla.

Burze są słabe i umiarkowane, towarzyszą im opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr rozpędzający się do 50-70 kilometrów na godzinę. Może padać mały grad.

Mapa i radar burz