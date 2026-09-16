Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnym województwie
Jak opisuje nasz synoptyk Damian Zdonek, burze pojawiające się w środę na południowym zachodzie Polski są związane ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego.
Gdzie jest burza?
Około godziny 16.30 grzmi w województwach:
- dolnośląskim, w okolicach Chojnowa;
- wielkopolskim, w rejonie Wschowy, Góry, Leszna i Śmigla.
Burze są słabe i umiarkowane, towarzyszą im opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr rozpędzający się do 50-70 kilometrów na godzinę. Może padać mały grad.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl