Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad zachodnią i północną Polską przemieszcza się front chłodny. Przed nim w ciepłej masie powietrza, zalegającej jeszcze nad południową i środkową Polską, formuje się wąski pas kłębiących się chmur, lokalnie burzowych.

Gdzie jest burza?

Około godziny 17 strefa chmur rozciąga się nad województwami: śląskim, łódzkim, świętokrzyskim i mazowieckim.

Grzmi w województwie łódzkim, w rejonie miast: Przedbórz, Żarnów i Sulejów. Wyładowania zmierzają na: Opoczno, Drzewicę i Tomaszów Mazowiecki.

Burze są słabe. Towarzyszą im opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz i opadów

Opracowali Anna Bruszewska i Krzysztof Posytek