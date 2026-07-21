Prognoza Powrócą burze. Prognoza zagrożeń IMGW Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę w części kraju może zagrzmieć. IMGW planuje tego dnia wydać alarmy pierwszego stopnia przed burzami w województwach: zachodniopomorskim (w powiatach północnych), pomorskim (w powiatach północnych) i warmińsko-mazurskim.

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Prognoza zagrożeń IMGW na środę Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Również w czwartek spodziewane są burze. Żółte alarmy przed nimi mogą zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek ostrzeżenia przed burzami mogą obowiązywać w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.