Prognoza

Mrozy, śnieżyce i znów mrozy. Zima nie odpuści

Temperatura minimalna rano we wtorek 6 stycznia
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o nadchodzących mrozach
Źródło: TVN24
Zima w Polsce ma się dobrze, a prognozy zapowiadają nie tylko kolejną falę śniegu, ale także tęgie mrozy. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek opowiadała na antenie TVN24 o tym, jakiej pogody możemy spodziewać się do końca tygodnia.

W poniedziałkowy poranek ustały intensywne opady śniegu w Polsce, ale w wielu rejonach panował dotkliwy mróz. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek wymieniła miejsca, gdzie zarejestrowano najniższe wartości na termometrach.

- W tej chwili (przed godziną 7 rano - red.) najzimniej jest w Zakopanem, gdzie odnotowujemy -14 stopni, oraz w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie jest -11. Zimno jest również w Chojnicach, tam temperatura spadła do -10 - opisała.

Mróz w nocy z 4 na 5 stycznia
Mróz w nocy z 4 na 5 stycznia
Źródło: IMGW

Nadchodzą tęgie mrozy

Unton-Pyziołek przyznała, że to dopiero znak tego, co będzie się działo w Polsce w kolejnych dniach. Rozpogadza się, co oznacza mroźne dni, a zwłaszcza noce.

- W tej chwili nad Europę Zachodnią, nad Europę Środkową spływa arktyczne powietrze i ono sprawi, że każdej kolejnej nocy w Polsce będzie coraz zimniej - zapowiedziała.

Jak wyjaśniła Unton-Pyziołek, o ile w poniedziałek rano w centralnej Polsce było -5 stopni, o tyle we wtorek może być już około -10, a w środę - nawet -15 stopni. W innych rejonach kraju może być jeszcze zimniej.

Temperatura minimalna rano we wtorek 6 stycznia
Temperatura minimalna rano we wtorek 6 stycznia
Źródło: GFS/climatereanalyzer.org

- Spodziewamy się, że w pasie od Pomorza, od Chojnic, od Warmii, Mazur, Podlasia, przez centrum kraju, Mazowsze, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, aż po kotliny sudeckie, aż po Beskidy, po Podhale, temperatura może spadać miejscami poniżej -15 stopni i niewykluczone jest nawet -18 stopni - powiedziała synoptyk.

Dodała, że zgodnie z wyliczeniami modeli meteorologicznych od piątku zsunięcie się chłodu będzie tak silne, że temperatura na północnym wschodzie i wschodzie kraju może wynieść -20 stopni.

Klatka kluczowa-138274
Synoptyk tvnmeteo.pl o zimowej pogodzie w rozpoczynającym się tygodniu
Źródło: TVN24

Południowo-wschodnia Polska z solidną dostawą śniegu

Unton-Pyziołek wyjaśniła, że zsunięcie się chłodu sprawia, że nad południową Europą, nad ciepłymi wodami, tworzy się śnieżny wir niżowy. Na południu Europy spowoduje ulewy, a w Polsce może wywołać śnieżyce na południowym wschodzie Polski.

- Śnieżyce są jeszcze pod dużym znakiem zapytania, bo wygląda na to, że opady śniegu, to duże zachmurzenie, nasuną się nad Małopolskę, nad Podkarpacie i Lubelszczyznę szczególnie w nocy ze środy na czwartek i w czwartek, chociaż pierwsze płatki śniegu zapowiadające te opady pojawią się już dzisiaj w nocy, z poniedziałku na wtorek. Natomiast tych najobfitszych opadów spodziewamy się w drugiej połowie tygodnia. Te śnieżyce mogą przynieść nawet pół metra śniegu w Karpatach - wyjaśniła.

Prognozowana trajektoria śnieżnego niżu Francis
Prognozowana trajektoria śnieżnego niżu Francis
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com

Unton-Pyziołek zapowiedziała, że gdy śnieżyce w południowo-wschodniej Polsce odsuną się i pójdą dalej na wschód, nastąpi drugie uderzenie zimna z temperaturami około -15 stopni. Ostrzegła, że będzie to zimno zagrażające zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt, więc trzeba się będzie przed nim chronić.

Prognozowana temperatura maksymalna w sobotę 10 stycznia około godziny 12
Prognozowana temperatura maksymalna w sobotę 10 stycznia około godziny 12
Źródło: GFS/climatereanalyzer.org

Autorka/Autor: kp

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: GFS/climatereanalyzer.org

