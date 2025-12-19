Logo TVN24
Polska

Utrudnienia na krakowskim lotnisku. Przekierowane samoloty

Mgła na lotnisku w Krakowie
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Mgły spowodowały w piątek utrudnienia na lotnisku w Krakowie. Do godziny 8.40 konieczne było przekierowanie kilku lotów. Obowiązują alarmy IMGW.

W piątek rano władze lotniska w Krakowie poinformowały, że ze względu na złe warunki atmosferyczne i snujące się mgły niektóre operacje lotnicze mogą podlegać zmianom. Do godziny 8.40 konieczne było przekierowanie sześciu lotów na lotnisko w Katowicach.

"Prosimy o śledzenie informacji od przewoźników, to są najbardziej aktualne dane" - zaapelowali przedstawiciele krakowskiego portu lotniczego.

Słaba widzialność

W piątek rano w Krakowie obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą.

Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński przekazał przed godziną 10, że w Krakowie widzialność ograniczona jest obecnie do 100 metrów, a dodatkowo występują tam marznące mgły. Chociaż widzialność powoli się poprawia, utrudnienia spowodowane przez mgły i silne zamglenia mogą lokalnie utrzymywać się przez cały dzień.

IMGW ostrzega. Trudne warunki od rana
IMGW ostrzega. Trudne warunki od rana

Prognoza

Autorka/Autor: ast

Źródło: Kraków Airport

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 (zdjęcie ilustracyjne)

Dowiedz się więcej:

