Utrudnienia na krakowskim lotnisku. Przekierowane samoloty

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek rano władze lotniska w Krakowie poinformowały, że ze względu na złe warunki atmosferyczne i snujące się mgły niektóre operacje lotnicze mogą podlegać zmianom. Do godziny 8.40 konieczne było przekierowanie sześciu lotów na lotnisko w Katowicach.

"Prosimy o śledzenie informacji od przewoźników, to są najbardziej aktualne dane" - zaapelowali przedstawiciele krakowskiego portu lotniczego.

Rozwiń

Słaba widzialność

W piątek rano w Krakowie obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą.

Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński przekazał przed godziną 10, że w Krakowie widzialność ograniczona jest obecnie do 100 metrów, a dodatkowo występują tam marznące mgły. Chociaż widzialność powoli się poprawia, utrudnienia spowodowane przez mgły i silne zamglenia mogą lokalnie utrzymywać się przez cały dzień.

Autorka/Autor: ast Źródło: Kraków Airport Źródło zdjęcia głównego: TVN24 (zdjęcie ilustracyjne)