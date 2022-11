W górach panują zimowe warunki. Ograniczona widzialność, śliskie szlaki i lawinowa "jedynka"

Od kilku dni w południowej Polsce pada śnieg i utrzymują się niskie temperatury, a wszystko wskazuje na to, że ta aura pozostanie z nami na dłużej . Przekłada się to na trudne warunki panujące na górskich szlakach. Ostrożność należy zachować nie tylko w najwyższych partiach Tatr, ale również dolinach. Przed niebezpieczeństwami ostrzegają również służby w Beskidach i Bieszczadach.

Zagrożenie lawinowe w Tatrach

Na szczycie Kasprowego Wierchu w sobotę rano leżało 13 centymetrów śniegu, a temperatura spadła do -12 stopni Celsjusza. W związku z obfitymi opadami śniegu w Tatrach i na Podhalu, w sobotę ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłosili pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.

- Już nie tylko wysoko w górach możemy spodziewać się białego puchu, ale również w dolinach i samym Zakopanem . Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, co niewątpliwie oznacza, że możemy się spodziewać zsuwów mokrego śniegu po trawach, a miejscami nawet małych lawin. Zagrożenie obowiązuje od wysokości 1900 metrów nad poziomem morza - przekazał przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.

Ograniczona widzialność w Bieszczadach

Jak przekazał w sobotę, ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Ryszard Karabin, w Bieszczadach "wszędzie leży niewielka warstwa śniegu". Rano w Cisnej termometry pokazywały -5 st. C, a w Ustrzykach Górnych -6 st. C.

- Powyżej górnej granicy lasu leży nawet do 15 cm śniegu, natomiast w bieszczadzkich dolinach średnia pokrywa śnieżna wynosi 6 cm - powiedział Karabin.

Utrudnienia w Beskidach

Przedstawiciele GOPR potwierdzili w sobotę, że również w Beskidach zapanowały zimowe warunki. W Szczyrku temperatura spadła do -4 st. C, ale na Markowych Szczawinach zanotowano -10 st. C. W wyższych partiach gór leży kilka centymetrów śniegu. - Warunki na szlakach turystycznych są trudne. Jest ślisko, widzialność jest poważnie ograniczona - powiedziała ratowniczka dyżurna Grupy Beskidzkiej GOPR Renata Błasiak.