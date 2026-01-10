Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów

10 1400 termowizja lukasik
Reporter TVN24 Paweł Łukasik z pomocą kamery termowizyjnej pokazuje wychładzanie się miasta podczas mrozów
Źródło: TVN24
Silne mrozy to duże zagrożenie. To, jak wiele ciepła ucieka z poszczególnych części ciała oraz jak wychładza się otoczenie wokół nas, widać najlepiej na kamerze termowizyjnej.

Podczas silnych mrozów trzeba szczególnie uważać na wychłodzenie się organizmu. Reporter TVN24 Paweł Łukasik z pomocą drona wyposażonego w kamerę termowizyjną zobrazował, skąd ucieka najwięcej ciepła w Warszawie. Na początku skupił się na własnym ciele. Gdy rozpiął kurtkę, od razu dało się zauważyć, że ciepło natychmiast zaczyna się ulatniać.

Organizm poświęci palce, by ocalić mózg
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Organizm poświęci palce, by ocalić mózg

TVN24

Gdzie ciepło ucieka z budynków

Z pomocą kamery termowizyjnej można też sprawdzić ucieczkę ciepła z elementów otoczenia w mieście.

- Podobną rzecz mamy oczywiście, jeśli spojrzymy hen wyżej, zwłaszcza w stronę okien. To jest jednak coś, co gwarantuje nam komfort, że widzimy ładne krajobrazy, ale przez okna ciepło także się wydostaje. Im są szczelniejsze, tym pewnie mniej, ale jeśli gdzieś jest otwarty lufcik, od razu widzimy niemal żółtą, niemal płomieniście ognistą barwę, która symbolizuje, że właśnie tam wydobywa się ciepło - relacjonował Łukasik.

Reporter zauważył też, że w mieście jest bardzo dużo źródeł ciepła. Z jednej strony termowizja stanowi wskazówkę dla specjalistów, którzy dzięki niej wiedzą, skąd ucieka ciepło i które miejsca należy uszczelnić. Z drugiej strony uświadamia, które części ciała trzeba chronić najbardziej.

Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: kp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ZimaWarszawaMróz
Czytaj także:
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
Prognoza
Zima, śnieg, śnieżyca, zawieja
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"
Polska
Śnieg. Trudne warunki pogodowe
Śnieżyce, zawieje, silny mróz. Kolejne alarmy drugiego stopnia
Prognoza
Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Burza miotała drzewami na Wyspach. Zginął mężczyzna
Świat
Śnieżyca
"Bądźmy czujni i ostrożni". Trzy osoby zmarły
Polska
Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was
Polska
Smog
Zła jakość powietrza. Wysłano alert RCB
Smog
Jezioro Balaton w styczniu
Zamarzło jedno z najsłynniejszych jezior Europy
Świat
Mroźne wzory
Zimna noc. Tam mróz ścisnął najsilniej
Polska
Śnieg, zima, las
Miejscami popada śnieg
Prognoza
Skutki burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
Świat
Powodzie w obwodzie Fier w Albanii
"To już trzeci raz, gdy doświadczamy takiej sytuacji"
Świat
Pożary w Australii
"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
Świat
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
Prognoza
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
Prognoza
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
Świat
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
Prognoza
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
Świat
Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego
"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój". Nagranie
Polska
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
Świat
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Przedszkola i szkoły zawiesiły zajęcia
TVN24
Zimno, Gajnik (Dolnośląskie)
Poniżej -20 stopni. Pokazujecie, jak zimno jest u was
Polska
Smog
Alert RCB. Tam powietrze może być niezdrowe
Smog
Zima, śnieg, mróz, sople
Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
Prognoza
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Pierwsza taka decyzja w historii ISS
Nauka
Śnieg
Mocno sypnie śniegiem. Pogoda na dziś
Prognoza
autobus
Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię
Świat
Śnieg noc
Przed nami noc z przenikliwym mrozem
Prognoza
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
W weekend "powtórzy się efekt jeziora"
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom