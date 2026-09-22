Śnieg w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu już biało

Kasprowy Wierch zaczął się zabielać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

We wtorek na tatrzańskich szlakach panują niekorzystne warunki pogodowe. W wyższych partiach gór leży śnieg, są oblodzenia, a niski pułap chmur ogranicza widzialność. Na Kasprowym Wierchu leży 14 centymetrów śniegu, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - 16 cm, a na Hali Gąsienicowej - 3 cm.

We wtorek na wysokości powyżej 1600 metrów n.p.m. prognozowane są dalsze opady śniegu, a pokrywa śnieżna może miejscami zwiększyć się o 5-10 cm. Na szczytach temperatura wyniesie około -1 st. C. Wiał będzie silny, północno-zachodni wiatr, osiągający w porywach do 65 kilometrów na godzinę i miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Według prognozy IMGW w nocy z wtorku na środę opady śniegu w wyższych partiach Tatr będą nadal występować, a pokrywa śnieżna może miejscami zwiększyć się o kolejne 4-7 centymetrów. Na szczytach temperatura spadnie do około -2 st. C.

>>> CZYTAJ TEŻ: W tym powiecie będzie lać. Są ostrzeżenia IMGW

Śnieg w Polsce. Zdjęcia z Kasprowego Wierchu

Zimowo w Tatrach zrobiło się już w poniedziałek. W godzinach popołudniowych na Kasprowym Wierchu śniegu było tyle, że zdołał on pokryć cienką warstwą szlak prowadzący na szczyt. Opady śniegu i spowijająca góry gęsta mgła poważnie ograniczyły widzialność, ale nawet takie utrudnienia nie odstraszyły turystów.

- Śnieg we wrześniu to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o Tatry, ale w kalendarzu jeszcze daleko do zimy - opowiadał reporter TVN24 Maciej Stasiński w relacji ze szczytu.

Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot