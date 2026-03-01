Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rozpoczęła się meteorologiczna wiosna

Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
W niedzielę 1 marca przywitaliśmy meteorologiczną wiosnę. Na kolejne początki tej pory roku trzeba będzie trochę poczekać. Są miejsca w Polsce, gdzie przyroda budzi się do życia.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, jak co roku, przypada na 1 marca. Data ta została ustalona przez meteorologów i klimatologów po to, aby móc porównywać okresy o takiej samej długości i obliczać dane statystyczne. Wiosna meteorologiczna potrwa do 31 maja.

Wiosna w Polsce. Kiedy przywitamy astronomiczną i kalendarzową?

Jest kilka rodzajów wiosny. W tym roku astronomiczna przypada na piątek 20 marca. Nastąpi dokładnie o godzinie 15.46 czasu środkowoeuropejskiego. Będzie to moment równonocy wiosennej, kiedy to Słońce przechodzi przez jeden z punktów przecięcia się ekliptyki i równika niebieskiego. Dzień później, 21 marca, jak co roku przywitamy wiosnę kalendarzową, która potrwa do 21 czerwca.

Oprócz kalendarzowych i meteorologicznych, wyróżnia się też termiczne i fenologiczne pory roku. Okres trwania termicznych pór roku wyznacza kryterium średniej dobowej temperatury powietrza. O wiośnie fenologicznej możemy mówić, kiedy średnia dobowa temperatura powietrza znajduje się na poziomie od 5 do 15 stopni Celsjusza. Podobne zasady dotyczą termicznej jesieni.

A co z porami fenologicznym? Ten podział związany jest z fazami rozwojowymi roślin i obserwacjami ich stadium rozwoju oraz z zachowaniami zwierząt. W Polsce wiosna fenologiczna zaczyna się w momencie wschodów pierwszych roślin zielonych oraz budzenia się soków w roślinach wieloletnich.

Kiedy rozpoczyna się wiosna
Kiedy rozpoczyna się wiosna
Źródło: Maria Samczuk, Maciej Zieliński/PAP

Jaka będzie niedziela?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę zapanuje przedwiosenna aura. Miejscami termicznie będzie już wiosna, bowiem dzięki nocy z temperaturą powyżej zera stopni Celsjusza w wielu miejscach średnia dobowa przekroczyła 5 st. C.

- Ale to jeszcze nie jest trwała wiosna, bo przyjdą chłodniejsze dni - poinformowała synoptyk.

Dodała, że Polska dostała się teraz pod wpływ płytkiej zatoki niżu Dorena znad południowej Skandynawii, ze strefą słabo aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego wyrażonego przede wszystkim większym zachmurzeniem. Front obejmuje rano zachodnie regiony kraju i Pomorze. W ciągu dnia ma dalej przemieszczać się w głąb kraju. Opady możliwe są jedynie na północy, o natężeniu słabym. Za frontem płynie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego znad Atlantyku, która obejmie przeważającą część kraju oprócz regionów południowo wschodnich, pozostających wciąż w cieplejszym powietrzu z południa Europy.

Na wyspie Uznam przyroda budzi się do życia. Zdjęcia kwitnących roślin otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zwiastun wiosny na wyspie Uznam

Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Źródło: Andrzej Andrzejczak/Kontakt24
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Źródło: Andrzej Andrzejczak/Kontakt24
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Źródło: Andrzej Andrejczak/Kontakt24
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Źródło: Andrzej Andrzejczak/Kontakt24
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Źródło: Andrzej Andrzejczak/Kontakt24
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Źródło: Andrzej Andrzejczak/Kontakt24
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Źródło: Andrzej Andrzejczak/Kontakt24
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Źródło: Andrzej Andrzejczak/Kontakt24
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Zwiastun wiosny na wyspie Uznam
Źródło: Andrzej Andrezjczak/Kontakt24

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Andrzejczak/Kontakt24

Udostępnij:
Tagi:
pogodaPory roku
Czytaj także:
Ostrzeżenia hydrologiczne
Niebezpieczne wezbrania rzek. Przybyło alarmów najwyższego stopnia
Prognoza
Rozmarzająca kra na stawie w Przemyślu
Zalane piwnice i ulice. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy
Polska
Roztopy
Żółte alarmy na północy kraju. IMGW ostrzega przed roztopami
Polska
Wiosna, przedwiośnie, bazie
Taki będzie pierwszy dzień marca
Prognoza
Narciarze uratowali mężczyznę zakopanego w śniegu
Odkopali go spod śniegu. Powiedział "muszę znaleźć żonę" i zjechał w dół stoku
Świat
Noc, deszcz
W części kraju nad ranem popada
Prognoza
Wiosennie we Wrocławiu
Wiosenny ostatni dzień lutego. "Wreszcie widzę uśmiech na twarzy"
Polska
Po utracie jaj samica bielika amerykańskiego złożyła kolejne
Para bielików straciła jaja przez kruki. Miesiąc później nadeszła radosna nowina
Świat
Strażacy ratują turystów, którzy utknęli na niszczycielu z II wojny światowej
Utknęli na niszczycielu, bo wiatr zwiał trap
Świat
Będzie pogodnie, wiosna
Antycyklony utworzą blokadę. Co to dla nas oznacza
Prognoza
Astma to poważna choroba
Jak zminimalizować ryzyko ataku astmy w domu i w biurze. Naukowcy radzą
Smog
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Burze zniszczyły ponad 230 tysięcy domów
Świat
Peru, osuwisko
Ogromna masa błota spłynęła ze zbocza
Świat
Komar widliszek z gatunku Anopheles gambiae - zdj. ilustracyjne
Zbadano, kiedy rozsmakowały się w ludzkiej krwi
Nauka
Odwilż, przedwiośnie
Powieje wiosną w ostatni dzień lutego
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Artemis łapie kolejne opóźnienie. NASA zmienia plany
Świat
Ciepło w Polsce
Korzystny biomet i spora dawka słońca. Pogoda na jutro
Prognoza
Wiosenna pogoda w Gorzowie Wielkopolskim
Było prawie 20 stopni, a to jeszcze nie koniec
Polska
Wyciek ropy
"Usłyszałem trzy wybuchy. Myślałem, że doszło do jakiejś eksplozji"
Świat
Słonecznie, wiosenna aura
Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła. Jak długo potrwa?
Prognoza
Tornado przeszło przez Pinson
Kilkadziesiąt uszkodzonych domów i ogromny huk
Świat
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Kleszcz działa jak pendrive. "Zapisuje" historię otoczenia
Smog
Żbik (Felis silvestris) w górach Taunus w Niemczech
Leśny drapieżnik zaczął odwiedzać pola. "Ryzyko jest coraz wyższe"
Nauka
Pogoda na marzec. Jakiej temperatury i jakich opadów się spodziewać
Tak może padać w marcu
Arleta Unton-Pyziołek
Berlin
W Berlinie "receptory witaminy D wreszcie zostały pobudzone"
Świat
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Malownicze spotkanie na niebie. Zobacz zdjęcia
Nauka
Pogodny dzień
Aż 18 stopni. Co jeszcze nas czeka?
Prognoza
Zniszczenia po powodzi w Brazylii
Rośnie bilans ofiar śmiertelnych. "To jest jak jakiś horror"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie lekki mróz
Prognoza
Reporterka mierzy dziurę w jezdni w Bukareszcie
Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom