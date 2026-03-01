Rozpoczęła się meteorologiczna wiosna

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, jak co roku, przypada na 1 marca. Data ta została ustalona przez meteorologów i klimatologów po to, aby móc porównywać okresy o takiej samej długości i obliczać dane statystyczne. Wiosna meteorologiczna potrwa do 31 maja.

Wiosna w Polsce. Kiedy przywitamy astronomiczną i kalendarzową?

Jest kilka rodzajów wiosny. W tym roku astronomiczna przypada na piątek 20 marca. Nastąpi dokładnie o godzinie 15.46 czasu środkowoeuropejskiego. Będzie to moment równonocy wiosennej, kiedy to Słońce przechodzi przez jeden z punktów przecięcia się ekliptyki i równika niebieskiego. Dzień później, 21 marca, jak co roku przywitamy wiosnę kalendarzową, która potrwa do 21 czerwca.

Oprócz kalendarzowych i meteorologicznych, wyróżnia się też termiczne i fenologiczne pory roku. Okres trwania termicznych pór roku wyznacza kryterium średniej dobowej temperatury powietrza. O wiośnie fenologicznej możemy mówić, kiedy średnia dobowa temperatura powietrza znajduje się na poziomie od 5 do 15 stopni Celsjusza. Podobne zasady dotyczą termicznej jesieni.

A co z porami fenologicznym? Ten podział związany jest z fazami rozwojowymi roślin i obserwacjami ich stadium rozwoju oraz z zachowaniami zwierząt. W Polsce wiosna fenologiczna zaczyna się w momencie wschodów pierwszych roślin zielonych oraz budzenia się soków w roślinach wieloletnich.

Jaka będzie niedziela?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę zapanuje przedwiosenna aura. Miejscami termicznie będzie już wiosna, bowiem dzięki nocy z temperaturą powyżej zera stopni Celsjusza w wielu miejscach średnia dobowa przekroczyła 5 st. C.

- Ale to jeszcze nie jest trwała wiosna, bo przyjdą chłodniejsze dni - poinformowała synoptyk.

Dodała, że Polska dostała się teraz pod wpływ płytkiej zatoki niżu Dorena znad południowej Skandynawii, ze strefą słabo aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego wyrażonego przede wszystkim większym zachmurzeniem. Front obejmuje rano zachodnie regiony kraju i Pomorze. W ciągu dnia ma dalej przemieszczać się w głąb kraju. Opady możliwe są jedynie na północy, o natężeniu słabym. Za frontem płynie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego znad Atlantyku, która obejmie przeważającą część kraju oprócz regionów południowo wschodnich, pozostających wciąż w cieplejszym powietrzu z południa Europy.

Na wyspie Uznam przyroda budzi się do życia. Zdjęcia kwitnących roślin otrzymaliśmy na Kontakt24.

