Różowe niebo nad Kielcami. Zdjęcia
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Przez część Polski w czwartek przechodziły burze, które niosły ze sobą silne porywy wiatru oraz intensywny deszcz. Straż interweniowała w Małopolsce oraz na Śląsku.
Piękne widoki nad Kielcami
Były jednak też takie miejsca, gdzie pogoda urządziła prawdziwy spektakl. Nad Kielcami przed wieczorem na niebie można było podziwiać niesamowite widoki. Zdjęcia chmur podświetlonych na różowo i czerwono otrzymaliśmy na Kontakt24.
Malownicze widoki nad Kielcami
Na fotografiach opublikowanych przez Sieć Obserwatorów Burz niebo mieniło się na pomarańczowo. "Ależ widoki w Kielcach" - napisano na profilu w portalu społecznościowym X.
Źródło: tvnmeteo.pl