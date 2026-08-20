Polska Różowe niebo nad Kielcami. Zdjęcia Damian Dziugieł |

Wielka Nawałnica w Wadowicach (Małopolskie) Źródło wideo: Kontakt24 / Miłosz Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Roksana

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Przez część Polski w czwartek przechodziły burze, które niosły ze sobą silne porywy wiatru oraz intensywny deszcz. Straż interweniowała w Małopolsce oraz na Śląsku.

Piękne widoki nad Kielcami

Były jednak też takie miejsca, gdzie pogoda urządziła prawdziwy spektakl. Nad Kielcami przed wieczorem na niebie można było podziwiać niesamowite widoki. Zdjęcia chmur podświetlonych na różowo i czerwono otrzymaliśmy na Kontakt24.

Malownicze widoki nad Kielcami Czerwona burza nad Kielcami Źródło: Kontakt24 / Roksana Czerwona burza nad Kielcami Źródło: Kontakt24 / Roksana

Na fotografiach opublikowanych przez Sieć Obserwatorów Burz niebo mieniło się na pomarańczowo. "Ależ widoki w Kielcach" - napisano na profilu w portalu społecznościowym X.