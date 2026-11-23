Polska Ptasia grypa. Wykryto ognisko w Polsce Krzysztof Posytek |

Ptasia grypa pozbawiła życia dwa bieliki amerykańskie Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O wykryciu ogniska poinformował w poniedziałek Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie. Tego dnia otrzymał on sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Dotyczyły one próbek pobranych od drobiu w gospodarstwie komercyjnym w miejscowości Lipinki w gminie Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Utrzymywano w nim ponad 18723 sztuki indyków rzeźnych.

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Apel do mieszkańców

WIW w Olsztynie przekazał, że w badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV) H5N1. Dodał, że wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby. Wykrycie ogniska potwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH). Podała, że choroba zabiła 587 ptaków, a pozostałe zostały wybite. Gmina Biskupiec zaapelowała do mieszkańców o utrzymywanie drobiu i ptactwa domowego w zamkniętych pomieszczeniach oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń Inspekcji Weterynaryjnej.

Polska jest największym eksporterem drobiu w Unii Europejskiej. Jak poinformowała WOAH, to pierwsze od sześciu miesięcy ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 w naszym kraju. W Europie obserwowany jest sezonowy wzrost liczby przypadków zakażenia ptaków i ognisk choroby. W piątek we Francji podniesiono poziom ryzyka związanego z ptasią grypą do najwyższego stopnia.