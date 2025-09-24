Logo TVN24
Przymrozki w Polsce. Za nami zimna noc

Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Miniona noc była zimna w części kraju. Na północy Polski temperatura przy gruncie spadła do zera stopni Celsjusza. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, na lokalnych, automatycznych stacjach był mróz.

Za sprawą wyżu Petralilly, który znajduje się aktualnie nad Morzem Północnym i będzie w ciągu dnia przemieszczał się w rejon Danii, napływa chłodne powietrze z północy. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, jego obszarem źródłowym jest Morze Barentsa/Morze Grenlandzkie. Powietrze to jest mocno przetransformowane, pochodzenia arktycznego. Potwierdza to poniższa mapa trajektorii cząstek powietrza. To za jego sprawą miniona noc była taka zimna.

Trajektoria napływu powietrza nad Warszawę na godzinę 8 potwierdza spływ powietrza z północy
Trajektoria napływu powietrza nad Warszawę na godzinę 8 potwierdza spływ powietrza z północy
Źródło: wetter3.de

Zimna noc

Za nami zimna noc. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, na głównych stacjach synoptycznych, na wysokości dwóch metrów, temperatura minimalna nie spadła poniżej 0 st. C. W Resku odnotowano 0,5 st. C. - Ale na lokalnych, automatycznych stacja,  przy sprzyjającej lokalizacji, był mróz. W Biebrzy odnotowano -3,21 stopnia, a w Gostkowie -3,31 stopnia - dodał synoptyk.

Temperatura minimalna w nocy
Temperatura minimalna w nocy
Źródło: IMGW

Przy gruncie, na wysokości pięciu centymetrów, w wielu miejscach na północy kraju odnotowano 0 st. C. Taką wartość zarejestrowano między innymi w Koszalinie, Lęborku i Łebie. Jak przekazał Tomasz Wakszyński, jest niemal pewne, że w wielu miejscach pierwszy jesienny przymrozek przygruntowy się pojawił, co też potwierdziły lokalne zastoiska chłodu (przy gruncie w Biebrzy było -4,31 st. C, a w Gostkowie -4,81 st. C).

Temperatura minimalna na wysokości 5 centymetrów
Temperatura minimalna na wysokości 5 centymetrów
Źródło: IMGW

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia przymrozku w mieście Płoty (woj. zachodniopomorskie).

Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie)

Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie)
Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie)
Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie)
Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Odczujemy chłód, ale aura pozytywnie na nas wpłynie

Odczujemy chłód, ale aura pozytywnie na nas wpłynie

Prognoza
Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW

Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW

Prognoza

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: FStockLuk/Shutterstock

