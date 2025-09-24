Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Za sprawą wyżu Petralilly, który znajduje się aktualnie nad Morzem Północnym i będzie w ciągu dnia przemieszczał się w rejon Danii, napływa chłodne powietrze z północy. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, jego obszarem źródłowym jest Morze Barentsa/Morze Grenlandzkie. Powietrze to jest mocno przetransformowane, pochodzenia arktycznego. Potwierdza to poniższa mapa trajektorii cząstek powietrza. To za jego sprawą miniona noc była taka zimna.

Zimna noc

Za nami zimna noc. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, na głównych stacjach synoptycznych, na wysokości dwóch metrów, temperatura minimalna nie spadła poniżej 0 st. C. W Resku odnotowano 0,5 st. C. - Ale na lokalnych, automatycznych stacja, przy sprzyjającej lokalizacji, był mróz. W Biebrzy odnotowano -3,21 stopnia, a w Gostkowie -3,31 stopnia - dodał synoptyk.

Przy gruncie, na wysokości pięciu centymetrów, w wielu miejscach na północy kraju odnotowano 0 st. C. Taką wartość zarejestrowano między innymi w Koszalinie, Lęborku i Łebie. Jak przekazał Tomasz Wakszyński, jest niemal pewne, że w wielu miejscach pierwszy jesienny przymrozek przygruntowy się pojawił, co też potwierdziły lokalne zastoiska chłodu (przy gruncie w Biebrzy było -4,31 st. C, a w Gostkowie -4,81 st. C).

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia przymrozku w mieście Płoty (woj. zachodniopomorskie).

Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie) Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Przymrozek, Płoty (Zachodniopomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan