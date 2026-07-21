Polska Pleń. Zagadkowy twór zgubił drogę w Beskidach Agnieszka Stradecka |

Pleń krążący w kółko w Beskidzie Niskim Źródło wideo: Jakub Urlich Źródło zdj. gł.: Jakub Urlich

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Pleń to zjawisko związane z larwami ziemiórki pleniówki (Sciara militaris). Młode owady zbijają się w galaretowatą masę i pełzną w jednym kierunku. Jak pokazuje nagranie wykonane w górach Beskidu Niskiego, nie zawsze udaje im się od razu dotrzeć do celu.

Pleń. Co to za zjawisko

Jak przekazał tvnmeteo.pl autor nagrania Jakub Urlich, pleń został zaobserwowany w drodze na szczyt Lackowej, najwyższego szczytu polskiego Beskidu Niskiego. Masa larw poruszała się po okręgu, jakby nie mogła znaleźć drogi. Dopiero po pewnym czasie owadom udało się wydostać z błędnego koła. Autor nagrania przekazał, że nie był to jedyny pleń, jaki zobaczył na szlaku na Lackową - na odcinku o długości kilometra znalazł aż 15 pleni.

plen.mp4 Źródło: Jakub Urlich

Pleń, nazywany także "robakiem hufcowym", to dość rzadkie zjawisko, w Polsce obserwowane głównie na obszarach górskich. Do tej pory naukowcom nie udało się ustalić, dlaczego larwy tworzą tak dobrze zorganizowane grupy. Według głównych hipotez poszukują one najlepszych warunków do przekształcenia się w formy dorosłe. Wokół plenia narosło sporo przesądów - według niektórych był uznawany za zły omen, a według innych zwiastował dobrobyt i obfite zbiory.