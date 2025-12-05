Superksiężyc zalśnił na niebie. Ostatni w tym roku

Pełnia Księżyca Bobrów w Hanoi w Wietnamie Źródło: Reuters

Noc z 4 na 5 grudnia przyniosła ostatnią pełnię 2025 roku, która jednocześnie była superpełnią. Nasz naturalny satelita znalazł się bardzo blisko Ziemi, przez co wydawał się wyraźnie większy i jaśniejszy niż zwykle. Grudniowa pełnia jest nazywana pełnią Zimnego Księżyca. Nazwa ta wywodzi się z kultury rdzennych Amerykanów, którzy w tym czasie mierzyli się z narastającym mrozem i najciemniejszymi nocami roku.

Pełnia Zimnego Księżyca na zdjęciach

Mimo pochmurnej aury naszym czytelnikom udało się uchwycić grudniową pełnię. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia między innymi z Dąbrowy Tarnowskiej (woj. małopolskie) oraz Ornontowic (woj. śląskie).

Zimny Księżyc - sperpełnia w Dąbrowie Tarnowskiej Pełnia Źródło: Anna Hudyka Pełnia Źródło: Anna Hudyka Pełnia Źródło: Anna Hudyka Pełnia Źródło: Anna Hudyka Pełnia Źródło: Anna Hudyka

Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur Źródło: Kontakt24/ Jaga Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Ostatnią pełnię 2025 roku podziwiano także na całym świecie.

Pełnia Zimnego Księżyca (Nepal) Źródło: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Pełnia Zimnego Księżyca (Dominikana) Źródło: PAP/EPA/Orlando Barria

Pełnia Zimnego Księżyca (Chile) Źródło: PAP/EPA/AILEN DIAZ

