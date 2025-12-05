Logo TVN24
Polska

Superksiężyc zalśnił na niebie. Ostatni w tym roku

Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Pełnia Księżyca Bobrów w Hanoi w Wietnamie
Źródło: Reuters
Za nami ostatnia pełnia 2025 roku. W nocy z czwartku na piątek na niebie mogliśmy podziwiać tzw. Zimny Księżyc. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od naszych czytelników.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Noc z 4 na 5 grudnia przyniosła ostatnią pełnię 2025 roku, która jednocześnie była superpełnią. Nasz naturalny satelita znalazł się bardzo blisko Ziemi, przez co wydawał się wyraźnie większy i jaśniejszy niż zwykle. Grudniowa pełnia jest nazywana pełnią Zimnego Księżyca. Nazwa ta wywodzi się z kultury rdzennych Amerykanów, którzy w tym czasie mierzyli się z narastającym mrozem i najciemniejszymi nocami roku.

Pełnia Zimnego Księżyca na zdjęciach

Mimo pochmurnej aury naszym czytelnikom udało się uchwycić grudniową pełnię. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia między innymi z Dąbrowy Tarnowskiej (woj. małopolskie) oraz Ornontowic (woj. śląskie).

Zimny Księżyc - sperpełnia w Dąbrowie Tarnowskiej

Pełnia
Pełnia
Źródło: Anna Hudyka
Pełnia
Pełnia
Źródło: Anna Hudyka
Pełnia
Pełnia
Źródło: Anna Hudyka
Pełnia
Pełnia
Źródło: Anna Hudyka
Pełnia
Pełnia
Źródło: Anna Hudyka

Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur

Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Źródło: Kontakt24/ Jaga
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Ostatnią pełnię 2025 roku podziwiano także na całym świecie.

Pełnia Zimnego Księżyca (Nepal)
Pełnia Zimnego Księżyca (Nepal)
Źródło: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Pełnia Zimnego Księżyca (Dominikana)
Pełnia Zimnego Księżyca (Dominikana)
Źródło: PAP/EPA/Orlando Barria
Pełnia Zimnego Księżyca (Chile)
Pełnia Zimnego Księżyca (Chile)
Źródło: PAP/EPA/AILEN DIAZ
Nadchodzą noce spadających gwiazd
Dowiedz się więcej:

Nadchodzą noce spadających gwiazd

Autorka/Autor: fw

Źródło: Kontakt24, National Geographic

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Jaga

Księżyc
