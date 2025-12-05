Superksiężyc zalśnił na niebie. Ostatni w tym roku

Za nami ostatnia pełnia 2025 roku. W nocy z czwartku na piątek na niebie mogliśmy podziwiać tzw. Zimny Księżyc. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od naszych czytelników.
Noc z 4 na 5 grudnia przyniosła ostatnią pełnię 2025 roku, która jednocześnie była superpełnią. Nasz naturalny satelita znalazł się bardzo blisko Ziemi, przez co wydawał się wyraźnie większy i jaśniejszy niż zwykle. Grudniowa pełnia jest nazywana pełnią Zimnego Księżyca. Nazwa ta wywodzi się z kultury rdzennych Amerykanów, którzy w tym czasie mierzyli się z narastającym mrozem i najciemniejszymi nocami roku.
Pełnia Zimnego Księżyca na zdjęciach
Mimo pochmurnej aury naszym czytelnikom udało się uchwycić grudniową pełnię. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia między innymi z Dąbrowy Tarnowskiej (woj. małopolskie) oraz Ornontowic (woj. śląskie).
Zimny Księżyc - sperpełnia w Dąbrowie Tarnowskiej
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Ostatnią pełnię 2025 roku podziwiano także na całym świecie.