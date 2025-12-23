Niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia w 15 województwach

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - oblodzenie

Żółte alarmy przed oblodzeniem wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, świdnickim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim;

opolskim , w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim;

śląskim , w powiatach: bielskim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim , w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim , w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, brzozowskim, przemyskim, Przemyśl, leskim, bieszczadzkim;

lubuskim ;

pomorskim ,

podlaskim ,

mazowieckim ;

warmińsko-mazurskim;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim ;

łódzkim;

lubelskim ,

świętokrzyskim (na północy regionu).

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu lub mżawki, przechodzących w deszcz ze śniegiem i śnieg, co będzie powodować ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5 do -2 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -7 do -4 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się co najmniej przez kolejne dwie doby.

Ostrzeżenia będą obowiązywać w zależności od regionu od godziny 14 we wtorek do godziny 2 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia Źródło: RCB

Autorka/Autor: fw Źródło: IMGW Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock