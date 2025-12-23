Niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia w 15 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - oblodzenie
Żółte alarmy przed oblodzeniem wydano w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, świdnickim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim;
- opolskim, w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim;
- śląskim, w powiatach: bielskim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, brzozowskim, przemyskim, Przemyśl, leskim, bieszczadzkim;
- lubuskim;
- pomorskim,
- podlaskim,
- mazowieckim;
- warmińsko-mazurskim;
- kujawsko-pomorskim;
- wielkopolskim;
- łódzkim;
- lubelskim,
- świętokrzyskim (na północy regionu).
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu lub mżawki, przechodzących w deszcz ze śniegiem i śnieg, co będzie powodować ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5 do -2 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -7 do -4 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się co najmniej przez kolejne dwie doby.
Ostrzeżenia będą obowiązywać w zależności od regionu od godziny 14 we wtorek do godziny 2 w środę.
Czym są ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: fw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock