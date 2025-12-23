Logo TVN24
Polska

Niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia w 15 województwach

Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W wielu regionach kraju aura będzie wymagała naszej szczególnej uwagi.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - oblodzenie

Żółte alarmy przed oblodzeniem wydano w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, świdnickim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim;
  • opolskim, w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim;
  • śląskim, w powiatach: bielskim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, brzozowskim, przemyskim, Przemyśl, leskim, bieszczadzkim;
  • lubuskim;
  • pomorskim,
  • podlaskim,
  • mazowieckim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • wielkopolskim;
  • łódzkim;
  • lubelskim,
  • świętokrzyskim (na północy regionu).

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu lub mżawki, przechodzących w deszcz ze śniegiem i śnieg, co będzie powodować ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5 do -2 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -7 do -4 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się co najmniej przez kolejne dwie doby.

Ostrzeżenia będą obowiązywać w zależności od regionu od godziny 14 we wtorek do godziny 2 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

