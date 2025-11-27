Logo TVN24
Polska

Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce

epa12552732
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański o budowie ośrodka ESA w Polsce
Źródło: TVN24
W Polsce powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. List intencyjny został podpisany w czwartek przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Polska zdecydowała się także na zwiększenie składki przeznaczonej na programy ESA związane z obserwacją Ziemi, eksploracją kosmosu i bezpieczeństwem.

W czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podpisał list intencyjny w sprawie budowy ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Polsce. Ośrodek ma zająć się technologiami podwójnego zastosowania, czyli wykorzystywanymi w wojskowości i przemyśle cywilnym.

- Przyszły ośrodek ESA w Polsce to znaczący krok, który jest symbolem europejskiej jedności i możliwości strategicznych - przekazał Domański podczas konferencji prasowej.

Ośrodek ESA w Polsce

Decyzja zapadła podczas odbywającej się w Bremie Rady Ministerialnej ESA. Jak tłumaczył Domański, polski ośrodek ma uzupełniać istniejące ośrodki agencji kosmicznej. Centrum ma służyć wszystkim państwom członkowskim.

- Dzięki dzisiejszym podpisom uruchamiamy proces strukturalny, który będzie definiował pełną koncepcję przyszłych działań tego centrum. Polska wyznaczy swój zespół koordynacji w odpowiednim momencie, aby zapewnić efektywny postęp prac, które zostały nakreślone w tym liście intencyjnym. Niech dzisiejsze podpisy będą jasnym wyrazem naszych wspólnych ambicji, aby zwiększyć obecność Europy w kosmosie, bezpieczeństwo i odporność - podkreślił Domański.

Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas czwartkowego spotkania Rady Ministerialnej ESA
Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas czwartkowego spotkania Rady Ministerialnej ESA
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

O rozmowach w sprawie powstania centrum poinformowano również w komunikacie ESA. Jak przekazała agencja, potencjalne centrum w Polsce miałoby uzupełniać istniejące działania w zakresie bezpieczeństwa i odporności, w szczególności prowadzone przez Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Kosmicznego i Edukacji (ESEC) w Belgii. Wspierałoby ono również skuteczny i spójny rozwój europejskich zdolności w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego i odporności.

Dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher uznał, że jest to "pozytywny krok", jeśli chodzi o zaangażowanie Polski w działania ESA. Ośrodek ma wspierać rozwój Polski jako "wschodzącej potęgi kosmicznej, szczególnie w obszarach reagowania kryzysowego, odporności i obronności".

Ogromny wkład Polski na rzecz ESA

Podczas Rady Ministerialnej ESA Polska zobowiązała się do udziału w europejskiej inicjatywie "Odporność z kosmosu", która będzie koordynować rozwój technologii dual use. Dual use to technologie podwójnego zastosowania, służą do celów cywilnych i wojskowych. W ramach inicjatywy przewidziano dzielenie się zasobami europejskimi, krajowymi i komercyjnymi, w celu dostarczania użytkownikom wiarygodnych, bezpiecznych i aktualnych informacji.

Polska przystąpiła do ESA w 2012 r. i od tej pory - jak podkreślono - wykazała się "znacznym wzrostem potencjału i możliwości w dziedzinie kosmosu", a w ciągu ostatnich trzech lat dziesięciokrotnie zwiększyła swój wkład finansowy na rzecz ESA.

ESA zaznaczyła, że obecnie ponad 70 firm "przyczynia się do umacniania pozycji Polski w globalnym przemyśle kosmicznym" i wspomniała o "zakończonej sukcesem" misji IGNIS, w której brał udział Polak, astronauta projektowy ESA, Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Łączność, eksploracja i bezpieczeństwo

Domański poinformował również, że Polska podwoiła składkę w technologiczne programy opcjonalne ESA. Składka w wysokości blisko 550 milionów euro na lata 2026-2028 dotyczy programów w zakresie obserwacji Ziemi, bezpiecznej łączności, transportu kosmicznego, serwisowania na orbicie, bezpieczeństwa kosmicznego, eksploracji robotycznej oraz rozwoju technologii i aparatury dla przyszłych misji.

Spotkanie w Bremie zgromadziło przedstawicieli państw członkowskich ESA, którzy wspólnie omówili najważniejsze kierunki rozwoju europejskiej polityki kosmicznej na nadchodzące lata.

Autorka/Autor: ast

Źródło: TVN24, ESA, Ministerstwo Finansów, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

