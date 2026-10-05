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"Palce diabła" w polskim lesie. Niezwykłe znalezisko

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Palce diabła, okolice Świdnicy (Dolnośląskie)
Okratek australijski w Borach Niemodlińskich
Źródło wideo: Dar Mak, Kontakt 24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / LeonMoor
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"Palce diabła" pojawiły się w dolnośląskim lesie. Grzyb ten pochodzi z Australii, a oprócz niezwykłego wyglądu charakteryzuje go równie niezwykły zapach. Na "palce diabła" natknął się Reporter24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcie grzyba - okratka australijskiego, którego potocznie nazywa się palcami diabła. Autor zdjęcia, pan Leon, przekazał, że zrobił je kilka dni temu w lesie w okolicach Świdnicy (Dolnośląskie).

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Znany ze specyficznego zapachu

- Zdjęcie zrobiłem w Lesie Grochowskim. Bardzo lubię tam chodzić na grzyby, ale przyznam, że takiego widziałem pierwszy raz. Na początku nie byłem pewny, co to jest. Dopiero w domu sprawdziłem w telefonie, że to tak zwane palce diabła. Tak naprawdę w tym miejscu były dwa takie grzyby, ale jeden z nich był już przekwitnięty - relacjonował internauta

- Słyszałem, że ten gatunek był już widziany na Pomorzu i w górach. Dowiedziałem, że są znane ze specyficznego zapachu, ale nic nie czułem albo nie zwróciłem na to uwagi - dodał.

Palce diabła, okolice Świdnicy (Dolnośląskie)
Palce diabła, okolice Świdnicy (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24 / LeonMoor

Przybył całe dekady temu

Okratek australijski (Clathrus archeri) należy do rodziny sromotnikowatych. W nasze szerokości geograficzne przywędrował z Australii, prawdopodobnie wraz z roślinami sprowadzonymi do europejskich ogrodów botanicznych. Jak wielu innych przedstawicieli swojej rodziny, grzyb cechuje się nieprzyjemnym zapachem, często porównywanym z padliną lub odchodami.

Według danych Lasów Państwowych w Polsce okratka po raz pierwszy zaobserwowano w latach 70. w okolicach Biłgoraju. Dziś w Polsce nadal jest rzadki, ale rozprzestrzenia się coraz dalej. W kraju występuje co najmniej 100 stanowisk. Są one zlokalizowane głównie w południowej części kraju: w Sudetach i na ich przedpolu, w Karpatach i na wyżynach południowo-wschodniej Polski.

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Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl, Lasy Państwowe
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Tagi:
GrzybyPolska
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