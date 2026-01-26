Lód piękny, ale niebezpieczny. Wasze zdjęcia

W poniedziałek w dużej części kraju pada marznący deszcz, który powoduje gołoledź. Monitorujecie sytuację, przesyłając na Kontakt24 zdjęcia i nagrania ze swoich okolic.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Początek tygodnia przywitał mieszkańców wielu rejonów Polski marznącym deszczem, powodującym trudne warunki na drogach i chodnikach. Uchwyciliście je na zdjęciach i przesyłacie na Kontakt24.
Ślizgawica w zachodniej Polsce
Marznący deszcz najbardziej daje się we znaki w zachodniej Polsce. Otrzymaliśmy wiele zdjęć z województwa zachodniopomorskiego.
Gołoledź w Szczecinie
Lodowaty Szczecin
Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie)
Ślisko zrobiło się także w Wielkopolsce - zarówno w Poznaniu, jak i mniejszych miejscowościach.
Opady marznące nie ominęły też województwa lubuskiego.
Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Ślisko, Zielona Góra
Podziwiając zlodzone krajobrazy, warto mieć się jednak na baczności. Przed niebezpiecznymi warunkami na drogach i chodnikach ostrzegają zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.