Lód piękny, ale niebezpieczny. Wasze zdjęcia

Początek tygodnia przywitał mieszkańców wielu rejonów Polski marznącym deszczem, powodującym trudne warunki na drogach i chodnikach. Uchwyciliście je na zdjęciach i przesyłacie na Kontakt24.

Ślizgawica w zachodniej Polsce

Marznący deszcz najbardziej daje się we znaki w zachodniej Polsce. Otrzymaliśmy wiele zdjęć z województwa zachodniopomorskiego.

Pogoda, Szczecin Źródło: Edyta/ Kontakt24

Pogoda w Szczecinie Źródło: Robert/ Kontakt24

Gołoledź w Szczecinie Gołoledź w Szczecinie Źródło: Eve/ Kontakt24 Gołoledź w Szczecinie Źródło: Eve/ Kontakt24 Gołoledź w Szczecinie Źródło: Eve/ Kontakt24

Lodowaty Szczecin Lodowaty Szczecin Źródło: Mateusz/ Kontakt24 Lodowaty Szczecin Źródło: Mateusz/ Kontakt24

Szczecin pod lodem Źródło: Sylwia/ Kontakt24

Lodowy Szczecin Źródło: Tom_from_Szczecin/ Kontakt24

Trudna sytuacja pogodowa, Stargard (Zachodniopomorskie) Źródło: Agata/ Kontakt24

Gołoledź, Trzebiatów (Zachodniopomorskie) Źródło: Andrzej/ Kontakt24

Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie) Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie) Źródło: wampaldempek/ Kontakt24 Gołoledź, Jesionowo (Zachodniopomorskie) Źródło: wampaldempek/ Kontakt24

Pogoda, Nowogard (Zachodniopomorskie) Źródło: Michalina/ Kontakt24

Ślisko zrobiło się także w Wielkopolsce - zarówno w Poznaniu, jak i mniejszych miejscowościach.

Auta pokryte lodem, Poznań Źródło: Bartosz/ Kontakt24

Gołoledź, Swarzędz Źródło: Anteq56/ Kontakt24

Sopelki, Zbąszyń (Wielkopolskie) Źródło: Marek/ Kontakt24

Opady marznące nie ominęły też województwa lubuskiego.

Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24 Oblodzenie Strzelce Krajeńskie (Lubuskie) Źródło: Michał/ Kontakt24

Ślisko, Zielona Góra Ślisko, Zielona Góra Źródło: Eda/ Kontakt24 Ślisko, Zielona Góra Źródło: Eda/ Kontakt24

Gołoledź, Zawada Zielona Góra Źródło: Asia/ kontakt24

Podziwiając zlodzone krajobrazy, warto mieć się jednak na baczności. Przed niebezpiecznymi warunkami na drogach i chodnikach ostrzegają zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

