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Lejki kondensacyjne i grad. Burzowy czwartek w Polsce

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Lejek kondensacyjny w Pruszczu Gdańskim
Grad, burza i ulewa w Chełmie (Lubelskie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Andrzej
Źródło zdj. gł.: Xxx/Sieć Obserwatorów Burz
W czwartek przez Polskę przechodzą burze. Na Pomorzu i Podlasiu pojawiły się lejki kondensacyjne, a Lubelszczyznę i Podkarpacie nawiedziły gradobicia. Zdjęcia i nagrania zjawisk pogodowych otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak przekazał nasz synoptyk Damian Zdonek, w czwartek w całej Polsce rozbudowują się chmury Cumulus congestus i cumulonimbus, z których miejscami grzmi. Przed burzami w wielu województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju obowiązuje alert RCB.

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Lejki kondensacyjne na Pomorzu i Podlasiu

Miejscami konwekcja doprowadziła do powstania lejków kondensacyjnych. Stało się tak w Pruszczu Gdańskim w województwie pomorskim oraz w miejscowości Kostry-Noski w województwie podlaskim.

Lejek kondensacyjny w Pruszczu Gdańskim
Lejek kondensacyjny w Pruszczu Gdańskim
Źródło zdjęcia: Xxx/Sieć Obserwatorów Burz

Jak wyjaśnił Zdonek, leje kondensacyjne związane z chmurami cumulonimbus tworzą się nie tylko dzięki korzystnym warunkom kinematycznym i termicznym. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu znajdującego się nisko poziomu kondensacji, a więc wysokości podstaw chmur burzowych. W czwartek waha się ona w przedziale 600-1000 metrów, przy czym na Pomorzu i Kujawach oraz lokalnie w centrum podstawy chmur znajdują się jeszcze niżej, około 400-600 m nad ziemią.

Sypnęło gradem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

W niektórych miejscach czwartkowe burze niosą grad. Lodowe kule spadły z nieba między innymi w Chełmie w województwie lubelskim oraz w Jaśle w województwie podkarpackim. Materiały prezentujące opady gradu dostaliśmy na Kontakt24.

Grad, burza i ulewa w Chełmie (Lubelskie)
Źródło: Kontakt24 / Andrzej
Grad w Jaśle (Podkarpackie)
Źródło: Kontakt24 / Frano

Redagował dd

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24
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Tagi:
burzegrad
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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