Czy lasy na majówkę zostaną zamknięte? Minister odpowiada

Zagrożenie pożarowe w wielu regionach Polski jest wysokie - wynika z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Takie warunki tuż przed zbliżającym się długim weekendem majowym wzbudziły obawy o możliwość zamknięcia lasów. Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji, Tomasz Siemoniak.

Za kilka dni rozpoczyna się majówka. Według prognoz początek długiego weekendu zapowiada się bardzo pogodnie i ciepło. Taka aura będzie sprzyjać spacerom, grillowaniu i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Jednak w obliczu wielomiesięcznej suszy i wysokiego zagrożenia pożarowego pojawiły się obawy o to, że polski rząd mógłby zdecydować się na zamknięcie lasów w celu uniknięcia zaprószenia ognia.

Minister Tomasz Siemoniak zapytany w poniedziałek na briefingu prasowym po oficjalnym rozpoczęciu Wyższego Kursu Ochrony Ludności, czy na majówkę lasy zostaną zamknięte dla mieszkańców odpowiedział, że "nie ma takiego ryzyka, choć oczywiście zagrożenie pożarowe jest duże".

- Ze względu na to, że mamy wielomiesięczną suszę i każde nawet drobne zagrożenie może się rozrosnąć do dużego pożaru, tak jak to miało miejsce tydzień temu w Biebrzańskim Parku Narodowym - dodał. Według ministra straż pożarna jest w pełnej mobilizacji. Służby posiadają także specjalistyczne jednostki do gaszenia pożarów w lasach.

Siemoniak zaapelował do wszystkich, którzy korzystają z lasów turystycznie, żeby "spacerując, byli niesłychanie ostrożni i niesłychanie czujni, a wszelkie podejrzane rzeczy natychmiast zgłaszali". - Czas reakcji jest absolutnie kluczowy (...) las rośnie wolno, płonie szybko i potem trzeba dziesięcioleci, żeby odtwarzać to, co w ciągu kilku godzin może być stracone przez ogień - podsumował.

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym

W środę 23 kwietnia strażacy ugasili pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, który wybuchł po południu trzy dni wcześniej w okolicy miejscowości Polkowo. Z najnowszych danych wynika, że pożar objął ok. 190 ha powierzchni parku. W pobliżu terenów zajętych pożarem położony jest bezcenny przyrodniczo obszar ochrony ścisłej Czerwone Bagno. Według danych Lasów Państwowych od początku 2025 roku do 23 kwietnia wybuchło w Polsce 1679 pożarów lasów, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku były to 433 pożary, co daje niemal 4 razy więcej pożarów lasów, niż w zeszłym roku.

W poniedziałek według mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa w wielu regionach panowało wysokie zagrożenie pożarowe.

