Cofka w Elblągu. Strażacy w gotowości

W sobotę na Morzu Bałtyckim szalał sztorm i późnym wieczorem nie mijał. Od wielu godzin najsilniej wieje w południowo-wschodniej części akwenu - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr z północnego zachodu wieje z siłą od 5 do 7 stopni w skali Beauforta, w porywach do 8. Okresami jego siła wzrasta do 8-9 w skali Beauforta, a w porywach do 10.

W nocy wiatr może sięgać nawet 11 stopni w skali Beauforta, co oznacza, że rozpędzać się będzie nawet do 103-117 kilometrów na godzinę.

Cofka na Bałtyku. Ryzyko wzrostu poziomu rzek na Żuławach

W wyniku takich warunków na Bałtyku miejscami obserwowana jest cofka. Zjawisko to polega na cofaniu wody z powrotem do rzek, w górę ich biegu, przez silny wiatr wiejący z kierunków północnych. W wyniku cofki w rejonie Żuław możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wód.

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach prognozowane są wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych. Lokalnie istnieje możliwość osiągnięcia stanów alarmowych.

Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę rano.

Elbląg. Służby już na stanowiskach

Tak jest już od późnego sobotniego wieczora w Elblągu.

- Wszystkie służby są w gotowości. Na bieżąco monitorowany jest poziom rzeki Elbląg. Na godzinę 21.40 wynosił on 578 cm (stan ostrzegawczy to 590 cm, alarmowy 610 cm - red.) - przekazała w sobotę wieczorem Joanna Urbaniak z magistratu w Elblągu.

Służby apelują do mieszkańców o ostrożność i o to, by nie zbliżali się do brzegów rzeki. Wzywają też do śledzenia informacji na temat sytuacji pogodowej.

- Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41 - przekazała przedstawicielka urzędu.

Stan ostrzegawczy obowiązuje już między innymi w Tujsku na Żuławach.

Sytuację nad Bałtykiem śledzą także nasi czytelnicy.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia sztormu na Bałtyku i cofki w porcie morskim w Ustce w województwie pomorskim.

