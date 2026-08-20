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"Krótkotrwała trąba powietrzna" nad Górznem

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Trąba powietrzna widziana w rejonach Górzna
Trąba powietrzna widziana w rejonach Górzna
Źródło wideo: Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdj. gł.: Sieć Obserwatorów Burz
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W środę w okolicach Górzna w województwie kujawsko-pomorskim wystąpiła krótkotrwała trąba powietrzna. Zjawisko udało się zarejestrować na nagraniu.

Pogoda w środę w Polsce była dynamiczna. Po południu nad częścią kraju przeszła fala burz i opadów deszczu. W okolicach Górzna w powiecie brodnickim w Kujawsko-Pomorskiem przez chwilę utworzyła się trąba powietrzna. O zjawisku poinformowała Sieć Obserwatorów Burz, która udostępniła nagrania.

"Około godziny 18 w rejonach Górzna, powiat brodnicki, wystąpiła krótkotrwała trąba powietrzna. Związana była ona z komórką burzową przechodzącą w tamtym regionie. Siła zjawiska była najprawdopodobniej słaba - na ten moment nie posiadamy informacji o wyrządzonych szkodach" - czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Sprzyjające warunki

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, dane radarowe potwierdziły obecność komórki burzowej w rejonie Górzna w środę około godziny 18. W tym czasie wystąpiły warunki sprzyjające powstaniu trąby powietrznej.

- Były bardzo dobre warunki kinematyczne w postaci wyraźnych i korzystnych zmian kierunku i prędkości wiatru w wyższych warstwach atmosfery oraz nisko położony poziom kondensacji chmur, a więc wysokość, na której tworzą się chmury - tłumaczy synoptyk.

Zdonek zaznacza, że wykształcenie chmury "lejkowatej" jest możliwe w chłodniejszym powietrzu, przy wysokich parametrach kinematycznych i nie zawsze musi się wiązać z silnymi burzami, np. w formie superkomórek. Środowe zjawisko możemy zobaczyć na nagraniach opublikowanych przez Sieć Obserwatorów Burz. Jedno z nich przedstawia komórkę burzową z dobrze wykształconą chmurą stropową, a drugie - samą trąbę powietrzną.

Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzePolskaKujawsko-Pomorskie
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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