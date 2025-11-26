Logo TVN24
Polska

"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach

Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna
Śnieg w Polsce
Źródło: TVN24
W wielu regionach Polski sypnęło śniegiem. Biało zrobiło się między innym na Dolnym Śląsku, Suwalszczyźnie, Ziemi Lubuskiej czy w Wielkopolsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia zimowej scenerii.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Opady śniegu dały nam chwilę wytchnienia. No właśnie... chwilę, ponieważ już w nocy z wtorku na środę ponownie zaczęło padać w części kraju.

W kilku województwach synoptycy wydali ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Pomarańczowe alarmy są w mocy w wielu powiatach w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W wielu innych powiatach w wymienionych województwach, a także w województwie podlaskim obowiązują żółte ostrzeżenia.

Prognoza
Zimowy poranek na waszych zdjęciach

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia zimowego krajobrazu z różnych województw. Zabieliło się między innymi w Bydgoszczy.

Solidnie nasypało również w województwie wielkopolskim. Biało zrobiło się między innymi w Poznaniu, Szamotułach, Komornikach czy Wągrowcu.

Opady śniegu nie ominęły również województwa dolnośląskiego, lubuskiego i łódzkiego.

"Ale sypnęło!" - napisała pani Magda, Reporterka24.

ZDJĘCIA ATAKU ZIMY WYSYŁAJCIE NAM NA KONTAKT24

Zima, Kórnik
Zima, Kórnik
Źródło: Kontakt24/ Jerzy
Zima w Leśnej (Dolnośląskie)
Zima w Leśnej (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24/ Wrzesczyk

W Stęszewie jesień - zima 0:1

W Stęszewie jesień - zima 0:1
W Stęszewie jesień - zima 0:1
Źródło: Kontakt24/Jarosław Jonathan
W Stęszewie jesień - zima 0:1
W Stęszewie jesień - zima 0:1
Źródło: Kontakt24/Jarosław Jonathan
W Stęszewie jesień - zima 0:1
W Stęszewie jesień - zima 0:1
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Poranek w Kościanie
Poranek w Kościanie
Źródło: Kontakt24/ KRZYSZTOF

Dziś o poranku w Legnicy

Dziś o poranku w Legnicy
Dziś o poranku w Legnicy
Źródło: Kontakt24/ Tobiasz
Dziś o poranku w Legnicy
Dziś o poranku w Legnicy
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Dziś o poranku w Legnicy
Dziś o poranku w Legnicy
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Pierkunowie na Mazurach

Zima w Pierkunowie na Mazurach
Zima w Pierkunowie na Mazurach
Źródło: Kontakt24/ Gosia
Zima w Pierkunowie na Mazurach
Zima w Pierkunowie na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Polski biegun zimna, Suwałki

Polski biegun zimna, Suwałki
Polski biegun zimna, Suwałki
Źródło: Kontakt24/ Paula
Polski biegun zimna, Suwałki
Polski biegun zimna, Suwałki
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Polski biegun zimna, Suwałki
Polski biegun zimna, Suwałki
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Polski biegun zimna, Suwałki
Polski biegun zimna, Suwałki
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima, Rudna (Dolnośląskie)
Zima, Rudna (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24/ Kurys
Śnieg w Poznaniu od samego rana
Śnieg w Poznaniu od samego rana
Źródło: Kontakt24/ Melania
Opady śniegu, Nieciki (Podlaskie)
Opady śniegu, Nieciki (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24/ Ar
Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna
Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna
Źródło: Kontakt24/ Magda
Wojnowo (Lubuskie)
Wojnowo (Lubuskie)
Źródło: Kontakt24/ Pawel
Zimowa niespodzianka z rana, Gądki pod Poznaniem
Zimowa niespodzianka z rana, Gądki pod Poznaniem
Źródło: Kontakt24/ Justyna
Zimowa uderzyła, Poznań
Zimowa uderzyła, Poznań
Źródło: Kontakt24/ Izabela

Zima w Ełku

Zima w Ełku
Zima w Ełku
Źródło: Kontakt24./ dada
Zima w Ełku
Zima w Ełku
Źródło: Kontakt24./ dada
Zima w Ełku
Zima w Ełku
Źródło: Kontakt24./ dada
Zima w Poznaniu
Zima w Poznaniu
Źródło: Kontakt24/ Iza
Głogów (Dolnośląskie)
Głogów (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24/ Wiola
Zima, Zielona Góra
Zima, Zielona Góra
Źródło: Kontakt24/ Grzegorz
Zima w Bydgoszczy
Zima w Bydgoszczy
Źródło: Kontakt24/ Sławek
Śnieg, Pamiątkowo gm. Szamotuły
Śnieg, Pamiątkowo gm. Szamotuły
Źródło: Kontakt24/ Joanna
Zima w Bolesławcu
Zima w Bolesławcu
Źródło: Kontakt24/ Mała

Zima dotarła do Dzierżoniowa

Zima dotarła do Dzierżoniowa
Zima dotarła do Dzierżoniowa
Źródło: Kontakt24/ C@simirus
Zima dotarła do Dzierżoniowa
Zima dotarła do Dzierżoniowa
Źródło: Kontakt24/ C@simirus
Zima dotarła do Dzierżoniowa
Zima dotarła do Dzierżoniowa
Źródło: Kontakt24/ C@simirus
Zima dotarła do Dzierżoniowa
Zima dotarła do Dzierżoniowa
Źródło: Kontakt24/ C@simirus

Poznań wczesnym rankiem

Poznań wczesnym rankiem
Poznań wczesnym rankiem
Źródło: Kontakt24/ Soniarz
Poznań wczesnym rankiem
Poznań wczesnym rankiem
Źródło: Kontakt24/ Soniarz
Lądek Zdrój w zimowej odsłonie
Lądek Zdrój w zimowej odsłonie
Źródło: Kontak24/ Jarosław
Zima w Swarzędzu
Zima w Swarzędzu
Źródło: Kontakt24/ Anteq56
Żary i zrobiło się biało
Żary i zrobiło się biało
Źródło: Kontakt24/ Piotr
Zima, Działoszyn
Zima, Działoszyn
Źródło: Kontakt24/ Piotr
Pierwszy śnieg w Wągrowcu
Pierwszy śnieg w Wągrowcu
Źródło: Kontakt24/ Snieżynka szczęścia
Zima, Poznań
Zima, Poznań
Źródło: Kontakt24/ Janusz

Zima w Komornikach pod Poznaniem

Zima w Komornikach pod Poznaniem
Zima w Komornikach pod Poznaniem
Źródło: Kontakt24/ Klub1
Zima w Komornikach pod Poznaniem
Zima w Komornikach pod Poznaniem
Źródło: Kontakt24/ Klub1

Śnieg w Stroniu Śląskim

Śnieg w Stroniu Śląskim
Śnieg w Stroniu Śląskim
Źródło: Kontakt24/ Elila
Śnieg w Stroniu Śląskim
Śnieg w Stroniu Śląskim
Źródło: Kontakt24/ Elila

Pogoda, Wrocław

Pogoda, Wrocław
Pogoda, Wrocław
Źródło: Kontakt24/ Anna
Pogoda, Wrocław
Pogoda, Wrocław
Źródło: Kontakt24/ Anna
Pogoda, Wrocław
Pogoda, Wrocław
Źródło: Kontakt24/ Anna
Pogoda, Wrocław
Pogoda, Wrocław
Źródło: Kontakt24/ Anna

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Magda

