"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Opady śniegu dały nam chwilę wytchnienia. No właśnie... chwilę, ponieważ już w nocy z wtorku na środę ponownie zaczęło padać w części kraju.

W kilku województwach synoptycy wydali ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Pomarańczowe alarmy są w mocy w wielu powiatach w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W wielu innych powiatach w wymienionych województwach, a także w województwie podlaskim obowiązują żółte ostrzeżenia.

Zimowy poranek na waszych zdjęciach

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia zimowego krajobrazu z różnych województw. Zabieliło się między innymi w Bydgoszczy.

Solidnie nasypało również w województwie wielkopolskim. Biało zrobiło się między innymi w Poznaniu, Szamotułach, Komornikach czy Wągrowcu.

Opady śniegu nie ominęły również województwa dolnośląskiego, lubuskiego i łódzkiego.

"Ale sypnęło!" - napisała pani Magda, Reporterka24.

Zima, Kórnik Źródło: Kontakt24/ Jerzy

Zima w Leśnej (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24/ Wrzesczyk

W Stęszewie jesień - zima 0:1 W Stęszewie jesień - zima 0:1 Źródło: Kontakt24/Jarosław Jonathan W Stęszewie jesień - zima 0:1 Źródło: Kontakt24/Jarosław Jonathan W Stęszewie jesień - zima 0:1 Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Poranek w Kościanie Źródło: Kontakt24/ KRZYSZTOF

Dziś o poranku w Legnicy Dziś o poranku w Legnicy Źródło: Kontakt24/ Tobiasz Dziś o poranku w Legnicy Źródło: Kontakt24 - Manhattan Dziś o poranku w Legnicy Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Pierkunowie na Mazurach Zima w Pierkunowie na Mazurach Źródło: Kontakt24/ Gosia Zima w Pierkunowie na Mazurach Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Polski biegun zimna, Suwałki Polski biegun zimna, Suwałki Źródło: Kontakt24/ Paula Polski biegun zimna, Suwałki Źródło: Kontakt24 - Manhattan Polski biegun zimna, Suwałki Źródło: Kontakt24 - Manhattan Polski biegun zimna, Suwałki Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima, Rudna (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24/ Kurys

Śnieg w Poznaniu od samego rana Źródło: Kontakt24/ Melania

Opady śniegu, Nieciki (Podlaskie) Źródło: Kontakt24/ Ar

Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna Źródło: Kontakt24/ Magda

Wojnowo (Lubuskie) Źródło: Kontakt24/ Pawel

Zimowa niespodzianka z rana, Gądki pod Poznaniem Źródło: Kontakt24/ Justyna

Zimowa uderzyła, Poznań Źródło: Kontakt24/ Izabela

Zima w Ełku Zima w Ełku Źródło: Kontakt24./ dada Zima w Ełku Źródło: Kontakt24./ dada Zima w Ełku Źródło: Kontakt24./ dada

Zima w Poznaniu Źródło: Kontakt24/ Iza

Głogów (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24/ Wiola

Zima, Zielona Góra Źródło: Kontakt24/ Grzegorz

Zima w Bydgoszczy Źródło: Kontakt24/ Sławek

Śnieg, Pamiątkowo gm. Szamotuły Źródło: Kontakt24/ Joanna

Zima w Bolesławcu Źródło: Kontakt24/ Mała

Zima dotarła do Dzierżoniowa Zima dotarła do Dzierżoniowa Źródło: Kontakt24/ C@simirus Zima dotarła do Dzierżoniowa Źródło: Kontakt24/ C@simirus Zima dotarła do Dzierżoniowa Źródło: Kontakt24/ C@simirus Zima dotarła do Dzierżoniowa Źródło: Kontakt24/ C@simirus

Poznań wczesnym rankiem Poznań wczesnym rankiem Źródło: Kontakt24/ Soniarz Poznań wczesnym rankiem Źródło: Kontakt24/ Soniarz

Lądek Zdrój w zimowej odsłonie Źródło: Kontak24/ Jarosław

Zima w Swarzędzu Źródło: Kontakt24/ Anteq56

Żary i zrobiło się biało Źródło: Kontakt24/ Piotr

Zima, Działoszyn Źródło: Kontakt24/ Piotr

Pierwszy śnieg w Wągrowcu Źródło: Kontakt24/ Snieżynka szczęścia

Zima, Poznań Źródło: Kontakt24/ Janusz

Zima w Komornikach pod Poznaniem Zima w Komornikach pod Poznaniem Źródło: Kontakt24/ Klub1 Zima w Komornikach pod Poznaniem Źródło: Kontakt24/ Klub1

Śnieg w Stroniu Śląskim Śnieg w Stroniu Śląskim Źródło: Kontakt24/ Elila Śnieg w Stroniu Śląskim Źródło: Kontakt24/ Elila

Pogoda, Wrocław Pogoda, Wrocław Źródło: Kontakt24/ Anna Pogoda, Wrocław Źródło: Kontakt24/ Anna Pogoda, Wrocław Źródło: Kontakt24/ Anna Pogoda, Wrocław Źródło: Kontakt24/ Anna