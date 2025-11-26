"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach

Śnieg w Polsce Źródło: TVN24 W wielu regionach Polski sypnęło śniegiem. Biało zrobiło się między innym na Dolnym Śląsku, Suwalszczyźnie, Ziemi Lubuskiej czy w Wielkopolsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia zimowej scenerii.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Opady śniegu dały nam chwilę wytchnienia. No właśnie... chwilę, ponieważ już w nocy z wtorku na środę ponownie zaczęło padać w części kraju.
W kilku województwach synoptycy wydali ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Pomarańczowe alarmy są w mocy w wielu powiatach w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W wielu innych powiatach w wymienionych województwach, a także w województwie podlaskim obowiązują żółte ostrzeżenia.
Zimowy poranek na waszych zdjęciach
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia zimowego krajobrazu z różnych województw. Zabieliło się między innymi w
Bydgoszczy.
Solidnie nasypało również w województwie wielkopolskim. Biało zrobiło się między innymi w Poznaniu, Szamotułach, Komornikach czy
Wągrowcu.
Opady śniegu nie ominęły również województwa dolnośląskiego, lubuskiego i łódzkiego.
"Ale sypnęło!" - napisała pani Magda, Reporterka24.
ZDJĘCIA ATAKU ZIMY WYSYŁAJCIE NAM NA KONTAKT24 Zima, Kórnik
Źródło: Kontakt24/ Jerzy
Zima w Leśnej (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24/ Wrzesczyk
W Stęszewie jesień - zima 0:1 W Stęszewie jesień - zima 0:1
Źródło: Kontakt24/Jarosław Jonathan
W Stęszewie jesień - zima 0:1
Źródło: Kontakt24/Jarosław Jonathan
W Stęszewie jesień - zima 0:1
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Poranek w Kościanie
Źródło: Kontakt24/ KRZYSZTOF
Dziś o poranku w Legnicy Dziś o poranku w Legnicy
Źródło: Kontakt24/ Tobiasz
Dziś o poranku w Legnicy
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Dziś o poranku w Legnicy
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Pierkunowie na Mazurach Zima w Pierkunowie na Mazurach
Źródło: Kontakt24/ Gosia
Zima w Pierkunowie na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Polski biegun zimna, Suwałki Polski biegun zimna, Suwałki
Źródło: Kontakt24/ Paula
Polski biegun zimna, Suwałki
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Polski biegun zimna, Suwałki
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Polski biegun zimna, Suwałki
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima, Rudna (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24/ Kurys
Śnieg w Poznaniu od samego rana
Źródło: Kontakt24/ Melania
Opady śniegu, Nieciki (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24/ Ar
Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna
Źródło: Kontakt24/ Magda
Wojnowo (Lubuskie)
Źródło: Kontakt24/ Pawel
Zimowa niespodzianka z rana, Gądki pod Poznaniem
Źródło: Kontakt24/ Justyna
Zimowa uderzyła, Poznań
Źródło: Kontakt24/ Izabela
Zima w Ełku Zima w Ełku
Źródło: Kontakt24./ dada
Zima w Ełku
Źródło: Kontakt24./ dada
Zima w Ełku
Źródło: Kontakt24./ dada
Zima w Poznaniu
Źródło: Kontakt24/ Iza
Głogów (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24/ Wiola
Zima, Zielona Góra
Źródło: Kontakt24/ Grzegorz
Zima w Bydgoszczy
Źródło: Kontakt24/ Sławek
Śnieg, Pamiątkowo gm. Szamotuły
Źródło: Kontakt24/ Joanna
Zima w Bolesławcu
Źródło: Kontakt24/ Mała
Zima dotarła do Dzierżoniowa Zima dotarła do Dzierżoniowa
Źródło: Kontakt24/ C@simirus
Zima dotarła do Dzierżoniowa
Źródło: Kontakt24/ C@simirus
Zima dotarła do Dzierżoniowa
Źródło: Kontakt24/ C@simirus
Zima dotarła do Dzierżoniowa
Źródło: Kontakt24/ C@simirus
Poznań wczesnym rankiem Poznań wczesnym rankiem
Źródło: Kontakt24/ Soniarz
Poznań wczesnym rankiem
Źródło: Kontakt24/ Soniarz
Lądek Zdrój w zimowej odsłonie
Źródło: Kontak24/ Jarosław
Zima w Swarzędzu
Źródło: Kontakt24/ Anteq56
Żary i zrobiło się biało
Źródło: Kontakt24/ Piotr
Zima, Działoszyn
Źródło: Kontakt24/ Piotr
Pierwszy śnieg w Wągrowcu
Źródło: Kontakt24/ Snieżynka szczęścia
Zima, Poznań
Źródło: Kontakt24/ Janusz
Zima w Komornikach pod Poznaniem Zima w Komornikach pod Poznaniem
Źródło: Kontakt24/ Klub1
Zima w Komornikach pod Poznaniem
Źródło: Kontakt24/ Klub1
Śnieg w Stroniu Śląskim Śnieg w Stroniu Śląskim
Źródło: Kontakt24/ Elila
Śnieg w Stroniu Śląskim
Źródło: Kontakt24/ Elila
Pogoda, Wrocław Pogoda, Wrocław
Źródło: Kontakt24/ Anna
Pogoda, Wrocław
Źródło: Kontakt24/ Anna
Pogoda, Wrocław
Źródło: Kontakt24/ Anna
Pogoda, Wrocław
Źródło: Kontakt24/ Anna
Autorka/Autor: anw Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24 Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Magda