Pogoda na weekend. Zagrzmi, ale czekają nas również słoneczne dni

Kolejne dni przyniosą ze sobą pogodową przeplatankę - czekają nas zarówno słoneczne chwile, jak i gwałtowne burze z porywistym wiatrem. Po weekendzie miejscami czeka nas również wyraźne ochłodzenie i odpoczynek od upalnej aury.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się przeważnie słonecznie. We wschodniej części kraju spodziewany jest przejściowy wzrost zachmurzenia, a w ciągu dnia wystąpić może również przelotny deszcz i burze z opadami 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 29 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni.

W niedzielę na zachodzie i północy Polski wystąpi przelotny deszcz i burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru o prędkości do 60-80 km/h. W pozostałych regionach wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 34 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek przyniesie mieszkańcom Podkarpacia burzową aurę z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość 60-80 km/h. Poza tym dzień zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmieniających się kierunków.

We wtorek w całym kraju będzie słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Środa upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu i burz z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru o prędkości do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 29 st. C na Podlasiu do 34 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl