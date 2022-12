Pogoda na jutro - piątek 9.12. Do kraju wkroczy strefa chmur z opadami śniegu

Pogoda na noc 8/9.12

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju okresami wystąpią opady śniegu do 1-4 centymetrów. Słabe opady (do 1-2 cm) możliwe są również na południowym wschodzie Polski. Temperatura minimalna wyniesie od -5/-7 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C miejscami na zachodzie i południu. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - piątek 9.12

Piątek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na północy kraju. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu prognozuje się słabe opady śniegu do 2 cm. Na południu i południowym wschodzie sypnie do 1-5 cm śniegu, a w Tatrach i Beskidach do 10 cm. Tylko na Podkarpaciu popada śnieg z deszczem o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.