Pogoda na jutro - czwartek 8.12. Pochmurno z przejaśnieniami. Śnieg będzie padał w wielu regionach

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na krańcach wschodnich oraz południowo-zachodnich wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 9.12

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Wstąpią opady śniegu do 1-5 cm obejmujące stopniowo zachód, południe i centrum Polski. W Sudetach opady będą obfite, spadnie do 10 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C w Małopolsce. Wschodni i południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie rozpędzi się do 60 km/h.