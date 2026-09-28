Nauka Megarakieta Starship od SpaceX dotarła na orbitę Agnieszka Stradecka |

Rakieta Starship dotarła na orbitę Źródło wideo: Reuters/SpaceX Źródło zdj. gł.: Reuters/SpaceX

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14 lot testowy Starshipa rozpoczął się w poniedziałek 28 września około godziny 14.50. Rakieta wyruszyła z bazy SpaceX w Teksasie. Wyniesiony przez rakietę Super Heavy statek dotarł na orbitę po 25 minutach lotu, po czym zgodnie z planem zaczął umieszczanie na orbicie 26 satelitów sieci Starlink nowej generacji V3. Firma potwierdziła, że uzyskała połączenie z pierwszymi satelitami.

Szykuje się krótszy lot

Był to pierwsze udane dotarcie Starshipa na orbitę oraz pierwsze rozmieszczenie przez niego funkcjonalnych satelitów. Pierwotnie zakładano, że misja potrwa 10 godzin, a rakieta okrąży naszą planetę sześciokrotnie. W ciągu drugiej godziny misji eksperci z firmy SpaceX przekazali jednak, że misja zakończy się wcześniej, co oznacza, że rakieta nie będzie w stanie dokonać tylu lotów wokół Ziemi, ile zaplanowano.

Misja zakończy się deorbitacją, a ostatecznie rakieta wyląduje w wodach Pacyfiku na zachód od Chile.

Starship performs its orbital insertion burn and enters orbit of Earth for the first time pic.twitter.com/LodrSTnEnl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026 Rozwiń

"Wejście na orbitę rozpocznie kolejny etap prac nad Starshipem, mający na celu zapewnienie jego wielokrotnej użyteczności" - przekazała firma SpaceX w komunikacie prasowym.

Megarakieta Starship ruszyła w kolejną misję Źródło: SpaceX

Ścisła kontrola bezpieczeństwa

Starship wyniesie ważny dla SpaceX ładunek - po raz pierwszy na orbitę trafi 26 satelitów Starlink V3. Eksperci wyjaśnili, że każda jednostka zwiększy przepustowość konstelacji o 1 terabit na sekundę, więc podczas misji zostanie dodane łącznie 26 Tb/s. To około dziesięć razy większy wzrost przepustowości niż w przypadku pojedynczego startu rakiety Falcon 9 z satelitami Starlink V2 Mini.

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Podczas startu SpaceX ma nadzieję zebrać dane na temat nowej, udoskonalonej osłony termicznej Starshipa - statek został wyposażony w kamery, które mają monitorować jej stan. Przetestowany zostanie także booster Super Heavy, który zgodnie z planem ma wylądować na jednym ze statków SpaceX.

SpaceX podkreśliło, że podczas pierwszych misji orbitalnych Starshipa statek początkowo pozostanie na suborbitalnej trajektorii, po jakiej poruszał się podczas poprzednich testów. Jeśli wszystkie systemy będą działać jak powinny, inżynierowie podejmą decyzję o kontynuacji lotu na orbitę. W przypadku jakichkolwiek problemów Starship zostanie zwodowany w Oceanie Indyjskim.

Starship podczas 13 lotu testowego, 24.06.2026 Źródło zdjęcia: MICHAEL GONZALEZ/EPA/PAP

Kiedyś może polecieć na Księżyc

Starship to najpotężniejszy system nośny na świecie, zaprojektowany do wielokrotnego użytku. Jest większy od wykorzystywanej przez SpaceX rakiety Falcon 9 i ma kluczowe znaczenie dla planów firmy dotyczących tańszego wysyłania większej ilości ładunków i ludzi na orbitę. Według planów prezesa SpaceX Elona Muska w przyszłości może posłużyć do załogowych lotów międzyplanetarnych.

Portal Space.com podkreślił, że nawet jeśli dzisiejszy lot przebiegnie idealnie, Starship wciąż będzie musiał pokonać wiele przeszkód, zanim wyruszy na przykład na Marsa. Każda misja poza orbitę Ziemi będzie wymagała zatankowania statku kosmicznego. SpaceX nie zaprezentowało jeszcze swojego sposobu na transfer paliwa poza Ziemią, co będzie ważnym kamieniem milowym.

Statek będzie również musiał zostać wyposażony w system podtrzymywania życia przed misjami załogowymi, które mogą nastąpić stosunkowo niedługo. Projekt SpaceX został wybrany przez NASA jako pierwszy załogowy lądownik księżycowy w ramach programu Artemis. Zgodnie z planem powrót ludzi na Księżyc ma nastąpić w 2028 roku w ramach misji Artemis IV.