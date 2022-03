Znaleziono czaszkę prawalenia sprzed 36 milionów lat. "Zachowana w doskonałym stanie"

"Największe drapieżniki w tamtym czasie"

Badacze uważają, że czaszka należała do bazylozaura (Basilosaurus), który żył w oceanie pokrywającym tereny dzisiejszego Peru. Bazylozaury to rodzaj wymarłych waleni żyjących w epoce eocenu, czyli od 56 do 39,9 miliona la temu. Były one przodkami współczesnych wielorybów, delfinów i morświnów. Osiągały długość nawet 21 metrów, a sama czaszka liczyła 1,5 metra. Jak podkreślił Salas, "te zwierzęta były największymi drapieżnikami w tamtym czasie".