Odrywają sobie kończyny, by przetrwać mrozy. "To makabryczne"

Ponowiec (Chionea) to rodzaj owadów przystosowanych do życia w niskich temperaturach. Chociaż są one spokrewnione z muchami, wyglądem przypominają raczej pająki - zwierzęta te nie latają, ale zamiast tego wykorzystują swoje odnóża do biegania po śniegu. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego daje nam wgląd w niesamowity mechanizm, z którego korzystają, by przetrwać w zimnym środowisku.