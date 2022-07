Międzynarodowe badania: psy prawdopodobnie udomowiono dwa razy

Według analiz międzynarodowego zespołu archeologów, psy mogły zostać udomowione dwa razy. Świadczyć o tym mają doniesienia, że pochodzą z co najmniej dwóch odrębnych populacji wilka.

Zespół dowodzi, że pochodzenie psów można wywieść z co najmniej dwóch odrębnych populacji wilka. Oznaczałoby to, że psy zostały udomowione przynajmniej dwukrotnie.

Co najmniej 15 tysięcy lat temu

Jedna z najbardziej zagadkowych kwestii w dziejach człowieka dotyczy najwierniejszego zwierzęcia, jakie udało się człowiekowi udomowić, czyli psa. Jak dotąd naukowcy nie są w stanie jednoznacznie powiedzieć, kiedy i gdzie do tego doszło.

Najnowsze badania prowadzone przez międzynarodowy zespół posuwają dyskusję o krok naprzód. Badacze dowodzą, że u psów odnaleźć można geny dwóch oddzielnych populacji wilków. Pewne jest, że psy wywodzą się od wilka szarego, a do udomowienia doszło w trakcie ostatniego zlodowacenia, co najmniej 15 tysięcy lat temu. Nie wiadomo jednak, gdzie to się stało i czy w jednym miejscu, czy może w kilku.