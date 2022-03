Liczba znanych nam planet pozasłonecznych przekroczyła pięć tysięcy

czytaj dalej

Piękna pogoda sprzyja przebywaniu na zewnątrz, jednak jakość powietrza w wielu miejscach kraju pozostawia wiele do życzenia. We wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert z ostrzeżeniem przed smogiem. Otrzymały go osoby przebywające na terenie jednego z powiatów oraz dwóch miast.