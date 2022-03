Kosmiczna sałata na ratunek kościom astronautów? Bakteria pomogła genetycznie zmodyfikować warzywo

Tymczasem NASA planuje organizację marsjańskiej misji w latach 30. bieżącego wieku. Lot na Czerwoną Planetę tylko w jedną stronę może potrwać 10 miesięcy, a misja ma potrwać trzy lata. To mogłoby doprowadzić do zmniejszenia gęstości mineralnej kości i osteoporozy. Istnieje możliwość podawania stymulującego kości hormonu (parathormonu - PTH), ale obecnie wymaga to codziennych zastrzyków. W misji na Marsa nie można pozwolić sobie na zabranie tak dużego zapasu leku i strzykawek.