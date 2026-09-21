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Testy nuklearne w Korei Północnej mogły doprowadzić do prawie 1400 trzęsień ziemi

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Wejście do podziemnej części poligonu nuklearnego Punggye-ri w 2018 roku
Trzęsienie ziemi niedaleko Kalifornii
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2024
Źródło zdj. gł.: NEWS 1 KOREA/PAP/EPA
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Testy nuklearne w Korei Północnej mogły być powiązane z długą serią trzęsień ziemi - wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma "Science". Na przestrzeni kilkunastu lat w mało aktywnym sejsmicznie regionie zanotowano prawie 1400 wstrząsów.

W latach 2006-2017 Korea Północna przeprowadziła szereg podziemnych testów nuklearnych. Na poligonie atomowym Punggye-ri pod górą Mantap zdetonowano sześć ładunków. Ostatni, największy z nich, miał moc szacowaną na 160 kiloton. Jak podała stacja CNN, siła detonacji doprowadziła wtedy do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,3 i kilku wstrząsów wtórnych. Jak wynika z badań opublikowanych na łamach czasopisma "Science", na tym się nie skończyło.

Liczba trzęsień rosła coraz bardziej

Zespół badawczy z Korei Południowej i Chin przeanalizował zebrane w latach 2008-2025 dane z okolic góry Mantap. W tym okresie w regionie zanotowano 1399 trzęsień ziemi. Pierwsze wstrząsy wystąpiły w 2013 roku, po trzecim teście, ale aktywność sejsmiczna pozostała dość niska. Dopiero około trzy tygodnie po największej detonacji w 2017 roku liczba trzęsień znacząco wzrosła. Były one dość słabe i płytkie, ale naukowców zdziwił fakt, że częstotliwość ich występowania była coraz większa. Szczególnie dużo wstrząsów wystąpiło w latach 2021-2025.

- Było to zupełnie odmienne od naszych oczekiwań czy przypadków opisanych w podręcznikach - powiedział współautor badania Kwang-Hee Kim z Narodowego Uniwersytetu w Pusan. Jak wyjaśnił, aktywność sejsmiczna wywołana potężną eksplozją powinna z czasem słabnąć. Dane wskazywały jednak, że liczba trzęsień rosła z roku na rok.

Co istotne, Półwysep Koreański leży dość daleko od strefy uskoków tektonicznych, a wstrząsy sejsmiczne w Korei Północnej są stosunkowo rzadkie. W rozmowie z CNN Kim przekazał, że zespół przeanalizował historyczne zapisy z okresu ponad 2000 lat i znalazł ślady zaledwie jednego trzęsienia ziemi w regionie, na dodatek około 100 kilometrów od góry Mantap.

Wejście do podziemnej części poligonu nuklearnego Punggye-ri w 2018 roku
Wejście do podziemnej części poligonu nuklearnego Punggye-ri w 2018 roku
Źródło zdjęcia: NEWS 1 KOREA/PAP/EPA

Długotrwały wpływ na otoczenie

Jak mogło dojść do nagłej aktywacji sejsmicznej regionu? Naukowcy nie mogli przeprowadzić badań terenowych, dlatego w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie musieli sięgnąć po archiwalne mapy geologiczne. Na ich podstawie udało im się zidentyfikować drobne, prastare uskoki w skorupie ziemskiej w rejonie góry Mantap. Testy nuklearne, szczególnie ten najsilniejszy, spowodowały uszkodzenie warstw skalnych, co mogło aktywować co najmniej dwa takie uskoki.

W określonych warunkach geologicznych działalność człowieka może mieć długotrwały wpływ na aktywność sejsmiczną w rejonie. Jeden z najbardziej znanych przykładów pochodzi z okolic Groningen w Holandii, gdzie wydobycie gazu ziemnego doprowadziło do około 1700 wstrząsów. W 2018 w Korei Południowej doszło natomiast do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,5, które związane było z działalnością elektrowni geotermalnej.

Źródło: Science, CNN
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Tagi:
Korea Północna
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