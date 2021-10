Rzadko widywany rozbłysk pojawił się nad Ziemią. Wyjaśniamy, czym był

Astronauta Thomas Pesquet z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) dostrzegł niezwykłe zjawisko nad kulą ziemską. Jest rzadkie i trudne do zaobserwowania, dlatego postanowił pokazać je na zdjęciu.

Zdjęcie, które 7 października pokazał astronauta z Europejskiej Agencji Kosmicznej, przedstawia fragment kuli ziemskiej nocą. U góry, nad Europą, widać jasno świecące niebieskie światło, a nad nim - czerwone. Jak zwrócił uwagę Thomas Pesquet zjawisko to "zaledwie kilkadziesiąt lat temu było obserwowane anegdotycznie przez pilotów, a naukowcy nie byli pewni, czy rzeczywiście istnieje".

Światło, dlatego że pojawia się rzadko, jest bardzo trudne do uchwycenia, a z Ziemi niemal niemożliwe do dostrzeżenia. Mogą zobaczyć je tylko nieliczni - astronauci przebywający na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) oraz ci, którzy wznoszą się samolotami ponad burze.

"Chochliki" i "duszki", czyli wyładowania elektryczne w jonosferze

Z czym mamy do czynienia? Na fotografii widać zjawisko nazywane duszkiem lub chochlikiem (ang. sprite). To wyładowanie elektryczne w atmosferze występujące podczas burzy. Można zauważyć jego podobieństwo do błyskawic, jednak jest zasadnicza różnica. Piorun widoczny z Ziemi występuje na wysokości chmur lub poniżej, a "chochliki" pojawiają się wysoko nad chmurami, w jonosferze.