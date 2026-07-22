"Zaokrąglony" szop podbija internet

Szop pracz Jimothy Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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W ubiegłym tygodniu 33-letnia Kiana Hall opublikowała w sieci wideo, na którym widać zwierzę przypominające szopa pracza. Jednak jego wygląd różnił się od typowego przedstawiciela tego gatunku. Jimothy - jak nazwała go Kiana - nie miał ogona, a jego ciało było zaokrąglone. Post błyskawicznie wygenerował miliony odsłon, a szop pracz z dzielnicy Ballard w Seattle w USA stał się gwiazdą internetu.

- Byłam dość zaskoczona i zdezorientowana, bo kształt jego ciała nie przypominał niczego, co znałam. Odwrócił się i zobaczyłam ten wzór maski na jego twarzy. Wtedy zdałam sobie sprawę, że to szop - przekazała Hall.

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"Daje sobie radę i adaptuje się"

Historią Jimothy'ego zaczęli interesować się również weterynarze. Niektórzy sugerują, że ssak cierpi na rzadką chorobę zwaną "zespołem krótkiego kręgosłupa".

- Wygląda to dość nietypowo, ale jest to schorzenie występujące także u innych ssaków - stwierdziła Carrie Schneider, weterynarz z Family Pet Veterinary Hospital w Seattle.

Szop pracz Jimothy Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Jak czytamy na łamach Smithsonian Magazine, istnieje zagrożenie, że Jimothy może żyć krócej z powodu swojego stanu zdrowia. Jednak zdaniem weterynarz Marcie Logsdon z Uniwersytetu Waszyngtonu wada kręgosłupa nie sprawia mu znaczących problemów w poruszaniu się. - Fakt, że dożył tego wieku, mówi mi, że daje sobie radę i adaptuje się. Byłam zaskoczona i szczerze mówiąc, trochę zaskoczona, że ​​jest tak odporny - dodała ekspertka.

Jimothy stał się nie tylko internetową gwiazdą, lecz także ulubieńcem lokalnej społeczności w Seattle. W dzielnicy Ballard powstał między innymi mural przedstawiający uroczego ssaka. Niektóre osoby zdecydowały się także wytatuować sobie charakterystyczną sylwetkę szopa.

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Redagował dd