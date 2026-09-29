Ciekawostki Te ptaki są głośne jak młot pneumatyczny Krzysztof Posytek |

Badacze mają dwóch nowych poważnych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka Źródło wideo: Joao Menezes/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ptaki, o którym mowa, to dzwonnik nagoszyi (Procnias nudicollis) i kariama czerwononoga (Cariama cristata). Jak wynika z badania naukowców z Uniwersytetu Massachusetts w Amherst, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Evolution", oba gatunki wydają dźwięki o natężeniu przekraczającym 120 decybeli.

- Najbliższym porównaniem spośród dobrze znanych nam dźwięków byłby młot pneumatyczny - powiedział CNN współautor badania i biolog ewolucyjny Joao C.T. Menezes. Przeprowadził je w ramach swojego doktoratu z profesorem biologii Jeffem Podosem.

Który ptak jest najgłośniejszy? To zależy od przyjętych kryteriów

Ogłuszające dźwięki wydawane przez oba gatunki ptaków dorównują tym, jakie wytwarza dzwonnik biały (Procnias albus). W 2019 roku odnotowano u niego wrzask o natężeniu sięgającym 125 dB, dzięki czemu trafił do Księgi Rekordów Guinessa jako ptak o najdonośniejszym głosie.

Jako że dzwonnik nagoszyi jest bliskim krewnym dzwonnika białego, badacze przypuszczali, że on także znajdzie się wysoko w rankingu. Natężenie wydawanego przez niego dźwięku, zarejestrowane podczas pomiaru z ustandaryzowanej odległości jednego metra i po uśrednieniu wyniku dla przedziału wynoszącego 20 milisekund, wyniosło 122,4 dB.

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To, którego ptaka można uznać za najbardziej rozkrzyczanego, zależy jednak od przyjętych kryteriów. Najgłośniejszy pojedynczy dźwięk zmierzono u dzwonnika nagoszyjego - miał on natężenie 131 dB. Po uśrednieniu wyników głośniejsza okazała się jednak kariama czerwononoga, osiągając wynik 121 dB. Biorąc pod uwagę średnią wartość szczytowego natężenia dźwięku osiąganego przez ptaki w dowolnym momencie, na prowadzenie wysuwa się z kolei dzwonnik białoskrzydły z wynikiem 127 dB.

Dzwonnik nagoszyi (Procnias nudicollis) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Cechy wspólne głośnych ptaków

Badacze zidentyfikowali najgłośniejsze ptaki po zbadaniu odgłosów 123 gatunków żyjących w amerykańskim stanie Massachusetss oraz w Brazylii między 2018 a 2025 rokiem. Zgodnie z oświadczeniem uniwersytetu odgłosy 113 z nich nie były wcześniej rejestrowane.

Podczas nagrywania ptaków w terenie badacze natrafili na wiele problemów. Przede wszystkim musieli wiedzieć, jak daleko znajduje się zwierzę, by zmierzyć jego głos z ustandaryzowanej odległości. Menezes przyznał, że bardzo pomógł mu dalmierz laserowy, przyrząd popularny wśród... golfistów. Dzięki niemu badacze mogli mierzyć jednocześnie głośność i odległość.

Po korekcie zebranych danych badacze sprawdzili, czy doniosłość głosu ptaka zależy od jego rozmiaru oraz szerokości rozwarcia dziobu. Ustalali, że faktycznie tak jest - większe ptaki z szerszymi dziobami zazwyczaj śpiewają głośniej. Jak uważa Menezes, jest tak dlatego, że "większe ptaki mają masywniejsze mięśnie, zdolne do wytwarzania wyższego ciśnienia wewnętrznego, co ostatecznie skutkuje głośniejszymi dźwiękami".

Jednocześnie badacze zauważają, że niektóre ptaki potrafią wydawać znacznie głośniejsze dźwięki niż większe od nich zwierzęta, takie jak duże ssaki. Sugeruje to, że znaczenie ma również inny mechanizm, którego naukowcy jeszcze nie poznali. Autorzy badania nie byli także w stanie jednoznacznie stwierdzić, jakie czynniki środowiskowe i ewolucyjne sprawiły, że niektóre gatunki wydają głośniejsze odgłosy niż inne.

Kariama czerwononoga (Cariama cristata) Źródło zdjęcia: Shutterstock