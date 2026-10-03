Ciekawostki Mirunga pojawiła się na plaży Damian Dziugieł |

Na plaży pojawiła się mirunga Źródło wideo: RIO DE JANEIRO FIRE DEPARTMENT HANDOUT/REUTERS Źródło zdj. gł.: RIO DE JANEIRO FIRE DEPARTMENT HANDOUT/REUTERS

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Na plaży Sao Conrado w Rio de Janeiro w piątek rano lokalnego czasu pojawiła się mirunga, ssak potocznie zwany też słoniem morskim. Obecność zwierzęcia wzbudziła zainteresowanie osób, które w tym momencie przebywały na plaży. Na miejsce przybyła straż pożarna, aby zabezpieczyć ten rejon wybrzeża.

Zwierzęta mogą być agresywne

Jak przekazał Marcelo Szpilman, ekspert z miejskiego akwarium AquaRio, ludzie powinni trzymać się z daleka od zwierzęcia.

- Samce tej wielkości są zazwyczaj agresywne. Mają mocne zęby. Należy zachować bezpieczną odległość - powiedział biolog w rozmowie z telewizją Globo. Dodał, że było to młode zwierzę, które zostało wyrzucone na brzeg prawdopodobnie w wyniku oddziaływania zimnego prądu z południa.

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Mirungi żyją głównie w regionach subantarktycznych, ale sporadycznie pojedyncze osobniki pojawiają się na wybrzeżu Brazylii. Kiedy wychodzą na brzeg, często po prostu odpoczywają - i choć mogą wydawać się powolne, potrafią poruszać się szybko na krótkich dystansach. Nawet młode osobniki mogą reagować agresywnie, jeśli zostaną sprowokowane lub poczują się zagrożone.

Samce mogą mierzyć nawet pięć metrów długości, a ich waga dochodzić do trzech ton.