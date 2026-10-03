Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Mirunga pojawiła się na plaży

|
Na plaży pojawiła się mirunga
Na plaży pojawiła się mirunga
Źródło wideo: RIO DE JANEIRO FIRE DEPARTMENT HANDOUT/REUTERS
Źródło zdj. gł.: RIO DE JANEIRO FIRE DEPARTMENT HANDOUT/REUTERS
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mirunga wypłynęła na plażę w Rio de Janeiro w Brazylii. Pojawienie się zwierzęcia wywołało niemałe zainteresowanie wśród plażowiczów. Eksperci zalecali, aby zachować bezpieczny dystans i do ssaka się nie zbliżać.

Na plaży Sao Conrado w Rio de Janeiro w piątek rano lokalnego czasu pojawiła się mirunga, ssak potocznie zwany też słoniem morskim. Obecność zwierzęcia wzbudziła zainteresowanie osób, które w tym momencie przebywały na plaży. Na miejsce przybyła straż pożarna, aby zabezpieczyć ten rejon wybrzeża.

Zwierzęta mogą być agresywne

Jak przekazał Marcelo Szpilman, ekspert z miejskiego akwarium AquaRio, ludzie powinni trzymać się z daleka od zwierzęcia.

- Samce tej wielkości są zazwyczaj agresywne. Mają mocne zęby. Należy zachować bezpieczną odległość - powiedział biolog w rozmowie z telewizją Globo. Dodał, że było to młode zwierzę, które zostało wyrzucone na brzeg prawdopodobnie w wyniku oddziaływania zimnego prądu z południa.

>>> CZYTAJ TEŻ: Chcą przeznaczyć do uboju dziesiątki tysięcy reniferów

Mirungi żyją głównie w regionach subantarktycznych, ale sporadycznie pojedyncze osobniki pojawiają się na wybrzeżu Brazylii. Kiedy wychodzą na brzeg, często po prostu odpoczywają - i choć mogą wydawać się powolne, potrafią poruszać się szybko na krótkich dystansach. Nawet młode osobniki mogą reagować agresywnie, jeśli zostaną sprowokowane lub poczują się zagrożone.

Samce mogą mierzyć nawet pięć metrów długości, a ich waga dochodzić do trzech ton.

Źródło: G1 Globo
Udostępnij:
Tagi:
Brazyliazwierzęta
Czytaj także:
Madrigueras zmaga się z powodzią
Ciało 102-letniej kobiety w zalanym domu
Świat
Upał w Kalifornii
Szykują się na falę upału. Temperatura może przekraczać 40 stopni
Świat
Przymrozki
Tutaj na Mazowszu rano chwycił lekki mróz
Polska
Trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii
"Od dawna nie czułem czegoś takiego"
Świat
Gęsta mgła
Gęste mgły. Tutaj należy uważać o poranku
Prognoza
Powódź na Krecie
Groźna pogoda w Grecji. Zalane domy i odwołane promy
Świat
Renifer w Finnmarku na północy Norwegii
Chcą uśmiercić co czwartego renifera w kraju
Świat
Służby zachęcają mieszkańców do zabijania inwazyjnego gatunku ryby
"Prosimy o uśmiercenie tej ryby". Walczą z inwazyjnym gatunkiem
Świat
Jesień, mgła, mżawka
Nad spokojnym dotąd Atlantykiem zaczną formować się niże. Zajrzą i do Polski
Prognoza
Runął słynny most skalny
Do oceanu runął słynny łuk skalny
Świat
Zakwit glonów u wybrzeży Tajlandii
Woda zmieniła kolor na zielony. "Bałam się"
Świat
Ulewy w Hiszpanii
Leje od czwartku. Wydano ostrzeżenie przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
Świat
Przymrozki
Przymrozek na Mazowszu. Mapy pokazują, gdzie było najzimniej
Polska
Dokowanie do ISS
Rekordowo krótki lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną
Nauka
Powódź na Krecie
Załamanie pogody na greckiej wyspie. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Lodowiec Gries w Szwajcarii
Tragiczny rok dla szwajcarskich lodowców. Tempo topnienia zdumiewa naukowców
Nauka
W Słowenii w październiku dalej panuje letnia pogoda
Letni sezon nadal trwa. Turyści wciąż kąpią się w morzu
Świat
Ratownicy szukają ofiar lawiny na szczycie Himlung Himal w Nepalu
Znaleźli kolejne ciała. Akcja poszukiwawcza trwa
Świat
Jesień, mgła, park
Letni antycyklon nabierze jesiennych cech. Prognoza pogody na weekend
Prognoza
Wezbrana rzeka Lez w Montpellier na południu Francji
Cztery trąby powietrzne i ulice pod wodą. Załamanie pogody we Francji
Świat
Satelita Swift (wizualizacja)
1,5-tonowy teleskop wejdzie w atmosferę Ziemi
Nauka
Białe koralowce
Problemy od Antarktydy po Bałtyk. "Najdotkliwsze ostrzeżenie przed głębokimi zmianami"
Nauka
Gary i Shaggy, koty z zespołem Marfana
U ludzi to rzadka choroba. Po raz pierwszy stwierdzono ją u kotów
Nauka
jesien termometr temperatura shutterstock_2649603975
Na horyzoncie widać konkretne ochłodzenie
Prognoza
Ren wysycha, Niemcy
Ren wysycha kolejny raz. "Jest zbyt płytko, nie będę płynął"
Świat
Skutki powodzi w mieście Montpellier
Potężne ulewy we Francji. Ranna 16-latka, ewakuacja 150 osób
Świat
Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
Dramatyczna akcja ratunkowa na nagraniu
Świat
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
Polska
Jarzębina - czy jest jadalna?
Jakie będą losy babiego lata? W prognozie widać fronty znad Atlantyku
Prognoza
Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Oto najgrubszy niedźwiedź na Alasce
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom