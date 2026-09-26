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Kozioł śnieżny czekał przed kościołem

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Koza górska odwiedziła kościół
Kozioł śnieżny odwiedził kościół
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Wierni jednego z kościołów w amerykańskim stanie Montana mogli się spodziewać porannego nabożeństwa, ale niekoniecznie kozła śnieżnego, który zaglądał przez drzwi. Zwierzę udało się uchwycić na zdjęciach.

Kozioł śnieżny został zauważony w środowy poranek przez Paula Graya w mieście Bozeman w amerykańskim stanie Montana. Mężczyzna zatrzymał się przed kościołem i ze zdziwieniem odkrył, że nietypowy gość stoi tuż przy wejściu.

- Przyjechałem do pracy około siódmej rano, zatrzymałem się, a tam stał kozioł śnieżny. Byłem bardzo zaskoczony - powiedział Gray. Całe zdarzenie udało mu się uwiecznić na zdjęciach, na których widać zwierzę spokojnie krążące wokół drzwi i rozglądające się. Widok kozła śnieżnego w takim miejscu szybko przyciągnął uwagę znajdujących się w pobliżu osób.

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Nie tylko on odwiedził kościół

Choć zwierzęta są charakterystycznym elementem górskiego krajobrazu Montany, ich obecność tuż przed drzwiami kościoła z pewnością nie należy do codziennych widoków. Jednak jak opowiadał Gray, to nie pierwszy futrzasty gość kościoła.

- Co zaskakujące, odwiedziły nas już kojot, niedźwiedź. Pamiętam też pumę, lisa i jelenia, więc może powinniśmy otworzyć tutaj małe zoo - zażartował. Po pewnym czasie niezwykły gość został przetransportowany przez służby na lokalne ranczo, skąd prawdopodobnie uciekł.

Kozioł śnieżny (Oreamnos americanus) zamieszkuje górskie tereny Ameryki Północnej, od Alaski po Góry Skaliste. Należy do rodziny wołowatych. Doskonale radzi sobie na stromych, skalistych zboczach dzięki szeroko rozstawionym racicom z chropowatymi opuszkami, które zapewniają zwierzęciu dobrą przyczepność.

Klatka kluczowa-728350
Kozioł śnieżny odwiedził kościół
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło: CNN, KTVQ, National Geographic
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Tagi:
zwierzęta w mieściezwierzętaKozyUSA
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