Szmuglowała pociągiem 28 jadowitych węży. Żywy towar miał być wart 29 milionów złotych

Indyjskie służby zatrzymały kobietę, która szmuglowała pociągiem z Nagalandu do Delhi węże i inne zwierzęta o łącznej wartości niemal 29 milionów złotych - podaje dziennik "India Times". Aresztowana pełniła prawdopodobnie funkcję kuriera. Jad niektórych z przewożonych przez nią węży wykorzystywany jest do produkcji środków odurzających.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że Devi Chandra była kurierką, która miała dostarczyć zwierzęta ze stanu Nagaland do Delhi. Jechała z przesiadką w mieście Howrah, zatrzymano ją już w drugiej części podróży. Kobieta zeznała, że w zamian za wykonanie tego kursu otrzymała 8 tysięcy rupii indyjskich, czyli niespełna 500 złotych.

Zdecydowanie więcej wart był przewożony przez nią żywy towar. W rozmowie z "The Economic Times" specjaliści wycenili znajdujące się w pudełkach zwierzęta na ponad 500 milionów rupii, co odpowiada prawie 29 milionom złotych. Szef Railway Protection Force w raporcie z zatrzymania podkreślił, że jad części z zabezpieczonych w pociągu węży wykorzystywanych jest do produkcji kosztownych środków odurzających. Policja pracuje nad aresztowaniem innych osób zamieszanych w tę sprawę.