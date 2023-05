Ekstremalne upały w miastach. Mogą doprowadzić do przerw w dostawach prądu

Na obszarach miejskich, gdzie zabudowa jest zwarta, skutki upałów są bardziej odczuwalne niż gdzie indziej. Związane jest to z powstającym tam zjawiskiem wyspy ciepła. Zapotrzebowanie na energię rośnie w miastach dużo szybciej, niż przewidywali urbaniści. To w konsekwencji może doprowadzić do niedoborów prądu, a nawet przerwy w jego dostawach - ostrzegają naukowcy.

Miejska wyspa ciepła to zjawisko meteorologiczne, które charakteryzuje się wyższą temperaturą panującą w mieście niż na innych okolicznych terenach. Wpływa ona na zmianę ważnych czynników, takich jak temperatura, pochłanianie promieniowania słonecznego bądź jego odbijanie (albedo), spadek prędkości wiatru oraz obniżenie wilgotności powietrza. To sprawia, że miasta są bardziej narażone na skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Według nowych badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Lund w Szwecji, ochłodzenie mieszkańców miast podczas fal upałów wymaga dużych inwestycji w sieć elektryczną. To w konsekwencji może doprowadzić nawet do przerw w dostawach prądu - ostrzegają naukowcy.

Zabezpieczenie miast przed skutkami przyszłych zmian klimatycznych

W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach pisma "Nature energy", przedstawiono platformę obliczeniową, łączącą modele klimatu, budynków i systemu energetycznego, która została wykorzystana do symulacji transformacji energetycznej miast. Celem tego badania jest zabezpieczenie miast przed skutkami przyszłych zmian klimatycznych. Naukowcy w szczególności przyjrzeli się ekstremalnym zjawiskom pogodowym, na przykład falom upałów i gwałtownym ochłodzeniom w zimie, tworząc symulacje miejskich mikroklimatów. Jak twierdzą szwedzcy badacze, nadal istnieje duża luka w badaniach nad wzajemnymi powiązaniami pomiędzy przyszłymi przewidywaniami klimatycznymi, analizami konstrukcji budynków i zapotrzebowaniem energetycznym miast. Opracowywany obecnie model w dużym stopniu przyczynia się do wypełnienia tej luki. Z badań wynika, że zapotrzebowanie na energię w ekstremalnych sytuacjach pogodowych (na przykład podczas fal upałów) rośnie szybciej, niż wcześniej sądzono. W toku badań określono, że w najgorętszy dzień roku zapotrzebowanie na energię (zasilającą urządzenia chłodzące) wzrasta o 68 procent w Sztokholmie i o 43 procent w Madrycie. Nieuwzględnienie tego może prowadzić do błędnych szacunków zapotrzebowania miast na energię, a w skutek tego - do niedoborów prądu, a nawet przerwy w jego dostawach.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecie Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Badania szwedzkich naukowców dają odpowiedzi na pytania, jak duży wpływ na zapotrzebowanie na energię przez miasta w przyszłości będą miały ekstremalne zjawiska pogodowe, w odniesieniu do przewidywanego tempa urbanizacji. - Nasze wyniki pokazują, że obszary o dużej gęstości zaludnienia powodują zjawisko zwane miejskimi wyspami ciepła, które sprawiają, że miasta są bardziej podatne na skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, szczególnie w południowej Europie. Na przykład temperatura może wzrosnąć o 17 procent, podczas gdy prędkość wiatru spadnie o 61 procent. Zagęszczanie miast, zalecana strategia rozwoju dążąca do osiągnięcia celów ONZ w zakresie energii i klimatu, może sprawić, że sieć elektroenergetyczna stanie się bardziej podatna na zagrożenia. Należy to wziąć pod uwagę przy projektowaniu miejskich systemów energetycznych - powiedział Kavan Javanroodi, uczestnik badania, adiunkt w dziedzinie fizyki budynków i miast na Uniwersytecie w Lund. - Jeżeli nie uwzględnimy ekstremalnych zjawisk klimatycznych i postępującej urbanizacji, niezawodność dostaw energii elektrycznej spadnie nawet o 30 procent. Podczas transformacji energetycznej potrzebne będą dodatkowe nakłady finansowe w wysokości 20-60 procent, aby zagwarantować miastom radzenie sobie z różnymi rodzajami klimatu - podkreślił Vahid Nik, współautor badania, profesor fizyki budowli na Uniwersytecie w Lund. - Nasze wysiłki mogą przyczynić się do lepszego przygotowania społeczeństw na zmiany klimatu. Przyszłe badania powinny mieć na celu zbadanie związku między gęstością zaludnienia miast a zmianami klimatycznymi w prognozach energetycznych. Ponadto powinniśmy opracować bardziej innowacyjne metody zwiększania elastyczności energetycznej i odporności na zmiany klimatu w miastach - dodał Nik.

Globalne ocieplenie PAP/Maciej Zieliński

Źródło: PAP, nature.com