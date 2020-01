Trudeau chce badania czarnych skrzynek boeinga we Francji. "Zachęcamy władze Iranu do odważnej decyzji"

Premier Kanady Justin Trudeau wezwał w piątek Iran do przekazania Francji rejestratorów lotu z zestrzelonego nad Teheranem samolotu. Jak powiedział, kraj ten jest odpowiednim miejscem, by poddać analizie zniszczone czarne skrzynki. Trudeau przekazał też, że ciała pierwszych kanadyjskich ofiar tragicznego lotu mają wkrótce powrócić do kraju.

Na konferencji prasowej w Ottawie Trudeau przekazał, że Francja jest jednym z kilku państw, które posiadają możliwości, by odczytać zapisy z czarnych skrzynek zestrzelonego boeinga, które według premiera są ciężko zniszczone. - Iran nie posiada dostatecznej wiedzy i nie dysponuje niezbędną technologią do szybkiego przeanalizowania zawartości rejestratorów - dodał premier Kanady.

- Francja jest odpowiednim miejscem, by wysłać tam czarne skrzynki, by odczytać z nich informacje w szybkim tempie. Zachęcamy władze Iranu do podjęcia odważnej decyzji i wyrażenia zgody na to (przesłanie rejestratorów - red.) - powiedział Trudeau.

Premier Kanady powiedział także, że na prośby rodzin ofiar pierwsze ciała Kanadyjczyków "w najbliższych dniach" powrócą do kraju. Nie udzielił jednak więcej szczegółów.

Ukraiński samolot zestrzelony nad Teheranem

Boeing 737-800 linii Ukraine International Airlines, odbywający rejs z Teheranu do Kijowa, rozbił się 8 stycznia w stolicy Iranu. W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwoje pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

11 stycznia Iran przyznał, że jego siły zbrojne nieumyślnie zestrzeliły ukraiński samolot w rezultacie błędu ludzkiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.

W czwartek szefowie dyplomacji pięciu państw, których obywatele zginęli w katastrofie, uzgodnili w Londynie warunki ramowe współpracy z władzami irańskimi. Wśród uzgodnionych szczegółów jest pełen dostęp dla urzędników z poszkodowanych krajów do świadczenia usług konsularnych w Iranie, zapewnienie godnego i transparentnego procesu identyfikacji zwłok oraz poszanowanie życzeń rodzin co do repatriacji zwłok, a także "gruntowne, niezależne i transparentne" międzynarodowe dochodzenie zgodnie z konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Katastrofa lotnicza w Iranie PAP/Adam Ziemienowicz

Źródło: Reuters, PAP