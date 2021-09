Zaszczepieni Sputnikiem V mogą nie wjechać do USA. Ustalenia "Washington Post", jest oświadczenie z Rosji

Nowe zasady wjazdu do USA, które mają obowiązywać od listopada, mogą wykluczyć podróżnych zaszczepionych rosyjskim preparatem Sputnik V - napisał we wtorek "Washington Post". Rezerwa wobec szczepionki z Rosji to wynik braku jej autoryzacji przez Światową Organizację Zdrowia.

To potencjalnie zła wiadomość dla zaszczepionych innymi preparatami, w tym rosyjskim Sputnikiem V i indyjską szczepionką Covaxin, które - w odróżnieniu na przykład od chińskich preparatów Sinopharm i Sinovac - nie są jeszcze na liście WHO. Co więcej, w minionym tygodniu WHO zawiesiła proces zatwierdzania Sputnika V, gdy inspekcja w jednej z fabryk wykazała, że proces produkcji nie spełnia wymaganych standardów.