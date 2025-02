Wysłannik Trumpa w Kijowie. Rosjanie zaatakowali, w mieście wybuchy

W dniu przyjazdu do Ukrainy specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, generała Keitha Kellogga, w Kijowie w środę wieczorem rozległy się wybuchy. Po przybyciu Amerykanina alarm bombowy, wywołany przez działania rosyjskich wojsk, ogłaszany był dwukrotnie. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Jeden z wojskowych z Korei Północnej, który trafił do obwodu kurskiego w Rosji, a później do ukraińskiej niewoli , przekazał w rozmowie z południowokoreańskim dziennikiem "Chosun Ilbo", że wmawiano im, iż walczą z żołnierzami z Korei Południowej. Mężczyzna rozważa teraz złożenie wniosku o azyl w Korei Południowej.

> - Można uniknąć dowolnej wojny poprzez kapitulację. Natomiast chodzi o to, żeby dojść do sprawiedliwego pokoju - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odnosząc się do wypowiedzi Donalda Trumpa, w której prezydent USA zasugerował winę Ukrainy za trwanie wojny, jakiej chciała Rosja. Sikorski mówił też, że decyzja o rozmieszczeniu ewentualnej misji pokojowej złożonej z europejskich wojsk będzie należała "do Ukrainy, a nie Rosji".