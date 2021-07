Niemal 100 procent ochrony przed śmiercią i hospitalizacją. Włosi podają wyniki badań nad szczepionkami

Szczepienie na koronawirusa w ponad 70 procentach zapobiega zakażeniu w przypadku przyjęcia jednej dawki, a w 88 procentach po uzyskaniu pełnej ochrony - ustalił włoski Instytut Służby Zdrowia. Naukowcy doszli też do wniosku, że zaszczepienie - w przypadku gdyby doszło jednak do zakażenia - niemal całkowicie chroni przed śmiercią z powodu COVID-19 oraz tak ciężkim przebiegiem choroby, by konieczna była hospitalizacja.